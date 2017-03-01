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Nilüfer Kadın Korosu Hollanda yolcusu
Nilüfer Kadın Korosu Hollanda yolcusu

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamındaki konserleriyle özellikle eğitim ve kadın konularında faaliyet yürüten derneklere destek veren Nilüfer Kadın Korosu, davetli olduğu Uluslararası Folklor Festivali’ne katılmak üzere Hollanda’ya gidiyor.
Amsterdam Podium Mozaik’te 30 Mart-2 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde sahneye çıkacak olan koro, festivale özel 45 kişilik kadrosuyla ve Şef Dr. Aysel Gürel yönetiminde, halk oyunları eşliğinde Türk Halk Müziği’nden örnekler verecek, danslar eşliğinde Roman şarkıları söyleyecek.
Koro Şefi Dr. Aysel Gürel, koronun daha önce Yunanistan, Bulgaristan ve Makedonya’da konserler verdiğini hatırlatarak, yurtdışından gelen davetleri değerlendirerek Türk kültürünü ve Türk kadınını tanıtmak adına çaba gösterdiklerini söyledi. Koronun mayıs ayında da İtalya’da konser vermek üzere Roma’ya davet edildiğini belirten Şef Aysel Gürel, Nilüfer Kadın Korosu’nun sınırları aşan performansının gurur verici olduğunu kaydetti.

📆 29 Mart 2017 Çarşamba 09:57   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 30 17 10 3 46 18 +28 61 2017-18 2. Lig
2 Altay 31 15 12 4 57 31 +26 57 Play-off
3 Kocaelispor 30 14 11 5 49 29 +20 53
4 Ankara Demirspor 30 13 12 5 47 31 +16 51
5 Çorum Bld. 31 14 9 8 41 25 +16 51
6 Gölcükspor 30 12 10 8 36 34 +2 46
7 Van Bş. Bld. 31 11 10 10 31 35 −4 43
8 Bayburt GÖİ 30 11 9 10 37 32 +5 42
9 Kızılcabölükspor 31 10 12 9 31 32 −1 42
10 24 Erzincanspor 30 9 11 10 29 28 +1 38
11 Erzin Bld. 31 10 8 13 32 43 −11 38
12 Kozan Bld. 30 9 10 11 33 37 −4 37
13 Tekirdağspor 30 8 10 12 27 39 −12 34
14 Karacabey Birlikspor 30 8 8 14 49 50 −1 32
15 Kartalspor 30 9 5 16 27 37 −10 32
16 Cizrespor 31 7 10 14 21 40 −19 31 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 30 6 11 13 34 51 −17 29
18 Beylerbeyi 30 6 9 15 34 47 −13 27
19 Manavgatspor 30 4 13 13 21 43 −22 25

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