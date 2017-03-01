Nilüfer Kadın Korosu Hollanda yolcusu

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamındaki konserleriyle özellikle eğitim ve kadın konularında faaliyet yürüten derneklere destek veren Nilüfer Kadın Korosu, davetli olduğu Uluslararası Folklor Festivali’ne katılmak üzere Hollanda’ya gidiyor.

Amsterdam Podium Mozaik’te 30 Mart-2 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde sahneye çıkacak olan koro, festivale özel 45 kişilik kadrosuyla ve Şef Dr. Aysel Gürel yönetiminde, halk oyunları eşliğinde Türk Halk Müziği’nden örnekler verecek, danslar eşliğinde Roman şarkıları söyleyecek.

Koro Şefi Dr. Aysel Gürel, koronun daha önce Yunanistan, Bulgaristan ve Makedonya’da konserler verdiğini hatırlatarak, yurtdışından gelen davetleri değerlendirerek Türk kültürünü ve Türk kadınını tanıtmak adına çaba gösterdiklerini söyledi. Koronun mayıs ayında da İtalya’da konser vermek üzere Roma’ya davet edildiğini belirten Şef Aysel Gürel, Nilüfer Kadın Korosu’nun sınırları aşan performansının gurur verici olduğunu kaydetti.