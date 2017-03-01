Uluslararası İyilik Ödülleri 2017 - Türkiye Diyanet Vakfı
Ahmet Şimşek Koleji
Kartal Gazetesi » Maltepe, Manşet, Sancaktepe » İstanbul’un Anadolu yakasında dev uygulama
İstanbul’un Anadolu yakasında dev uygulama
İstanbul’un Anadolu yakasında dev uygulama

İstanbul’un Anadolu yakasında polis ekipleri tarafından şok uygulama başlattı. Akşam saatlerinde özel harekat polislerinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.

 

İstanbul polisi tarafından Anadolu yakasında dev bir operasyon başlatıldı. Özellikle Maltepe, Sancaktepe ve Ataşehir ilçelerinde özel harekat polislerinin de destek verdiği uygulamada çok sayıda kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Maltepe ilçe Emniyet Müdürlüğü ne bağlı ekipler,Gülsuyu Ve Gülensu Mahallesinde 5 farklı noktada çok sayıda ekiple asayiş uygulaması yaptı. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube ve Özel Harekat Polislerinin desteği ile Gülsuyu ve Gülensu mahallesinde asayiş uygulaması yaptı. Uygulama üçü sabit nokta, ikisi de mekanlara yönelik olmak üzere 5 farklı noktada gerçekleştirildi. Çalışmalara havadan polis helikopteri de destek verdi. Uygulamalar sırasında çok sayıda dernek ve kahveye girilirken bu mekanlarda bulunanların üstü üstü tek tek arandı ve kimlik kontrolünden geçirildi. Sabit noktalarda yapılan çalışmalarda ise trafikte seyreden araçlar durdurularak didik didik arandı. Aranması olan şahıslar gözaltına alınırken trafik kurallarına uymayan araçlara ise cezai işlem uygulandı. Öte yandan polis ekipleri bir kişinin üzerinde kuru sıkı silah buldu.

📆 29 Mart 2017 Çarşamba 09:49   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Erdoğanlar Bina-Site Yönetim
Vadistanbul

İSTANBUL'DA HAVA

İSTANBUL

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Kartal Belediyesi Başarılı mı?

Sonuçlar

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 30 17 10 3 46 18 +28 61 2017-18 2. Lig
2 Altay 31 15 12 4 57 31 +26 57 Play-off
3 Kocaelispor 30 14 11 5 49 29 +20 53
4 Ankara Demirspor 30 13 12 5 47 31 +16 51
5 Çorum Bld. 31 14 9 8 41 25 +16 51
6 Gölcükspor 30 12 10 8 36 34 +2 46
7 Van Bş. Bld. 31 11 10 10 31 35 −4 43
8 Bayburt GÖİ 30 11 9 10 37 32 +5 42
9 Kızılcabölükspor 31 10 12 9 31 32 −1 42
10 24 Erzincanspor 30 9 11 10 29 28 +1 38
11 Erzin Bld. 31 10 8 13 32 43 −11 38
12 Kozan Bld. 30 9 10 11 33 37 −4 37
13 Tekirdağspor 30 8 10 12 27 39 −12 34
14 Karacabey Birlikspor 30 8 8 14 49 50 −1 32
15 Kartalspor 30 9 5 16 27 37 −10 32
16 Cizrespor 31 7 10 14 21 40 −19 31 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 30 6 11 13 34 51 −17 29
18 Beylerbeyi 30 6 9 15 34 47 −13 27
19 Manavgatspor 30 4 13 13 21 43 −22 25

BAĞLANTILAR

belediyesi Spor mutlu Eğitim pendik turkiye proje Altinok oz meclis mehmet ahmet kadikoy maltepe futbol cocuk huseyin merkezi yeni istanbul kartal Sağlık kaza parti koleji Belediye baskan tuzla universitesi ak sadi şimşek yardim gunu kartalspor ziyaret chp sultanbeyli Sancaktepe GÜNCEL anma yazici kartalda mac baskani