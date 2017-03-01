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Çamlıca TV Kulesi’nin son hali havadan görüntülendi
Çamlıca TV Kulesi’nin son hali havadan görüntülendi

Bittiğinde Paris’in simgesi haline gelen Eyfel Kulesi’nden daha yüksek olacak olan Çamlıca Tv kulesinin inşaat çalışmalarındaki gelinen son nokta havadan görüntülendi. Kulenin 220 metrelik betonarme bölümünün inşaatını bitirilirken, kuleye yerleştirilecek 145 metrelik çelik antenin üretimine başlandı.

 

İstanbul’un siluetini bozan Çamlıca’da bulunan radyo ve Tv vericilerini tek bir vericide toplayacak dev kulenin inşaatında gelinen son nokta havadan görüntülendi. Büyük Çamlıca tepesinde görüntü ve çevre kirliliğine sebep olan mevcut anten direkleri kaldırılarak sayısal yayına geçiş sürecini sağlamak amacıyla Küçük Çamlıca’da tek bir anten kulesi yapım çalışmaları İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde kuledeki çalışmaların hızla devam ettiği ve kulenin şekillenmeye başlandığı görüldü. Çamlıca TV kulesinin 220 metrelik betonarme inşaatı sona erdi. Betonarme bölümün inşaatının bitmesiyle birlikte kuleye yerleştirilecek 145 metrelik çelik anten üretimine başlandı.

 

Eyfel Kulesinden daha yüksek olacak

 

Kulenin 60 metre çapında ve ortalama 24 metre derinlikte toplam yaklaşık 100.000 metreküp temel kazısı ve 9.000 metrekare iksa imalatı yapıldı. Bittiğinde 365 metre yüksekliğe sahip olacak kulenin deniz seviyesinden 583 metre yüksekliği olacak. Kule tamamlandığında ise Fransa’nın Paris şehrinin simgesi haline gelen Eyfel Kulesi’nden daha yüksek olacak. İstanbul’un simgelerinden olacak kulenin 148’inci ve 153’üncü metrelerinde seyir terasi 153’üncü ve 175’inci metrelerinde ise restoranlar hizmet verecek.

📆 29 Mart 2017 Çarşamba 09:47   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Altay 31 15 12 4 57 31 +26 57 Play-off
3 Kocaelispor 30 14 11 5 49 29 +20 53
4 Ankara Demirspor 30 13 12 5 47 31 +16 51
5 Çorum Bld. 31 14 9 8 41 25 +16 51
6 Gölcükspor 30 12 10 8 36 34 +2 46
7 Van Bş. Bld. 31 11 10 10 31 35 −4 43
8 Bayburt GÖİ 30 11 9 10 37 32 +5 42
9 Kızılcabölükspor 31 10 12 9 31 32 −1 42
10 24 Erzincanspor 30 9 11 10 29 28 +1 38
11 Erzin Bld. 31 10 8 13 32 43 −11 38
12 Kozan Bld. 30 9 10 11 33 37 −4 37
13 Tekirdağspor 30 8 10 12 27 39 −12 34
14 Karacabey Birlikspor 30 8 8 14 49 50 −1 32
15 Kartalspor 30 9 5 16 27 37 −10 32
16 Cizrespor 31 7 10 14 21 40 −19 31 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 30 6 11 13 34 51 −17 29
18 Beylerbeyi 30 6 9 15 34 47 −13 27
19 Manavgatspor 30 4 13 13 21 43 −22 25

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