Çamlıca TV Kulesi’nin son hali havadan görüntülendi

İstanbul’un siluetini bozan Çamlıca’da bulunan radyo ve Tv vericilerini tek bir vericide toplayacak dev kulenin inşaatında gelinen son nokta havadan görüntülendi. Büyük Çamlıca tepesinde görüntü ve çevre kirliliğine sebep olan mevcut anten direkleri kaldırılarak sayısal yayına geçiş sürecini sağlamak amacıyla Küçük Çamlıca’da tek bir anten kulesi yapım çalışmaları İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde kuledeki çalışmaların hızla devam ettiği ve kulenin şekillenmeye başlandığı görüldü. Çamlıca TV kulesinin 220 metrelik betonarme inşaatı sona erdi. Betonarme bölümün inşaatının bitmesiyle birlikte kuleye yerleştirilecek 145 metrelik çelik anten üretimine başlandı.
Eyfel Kulesinden daha yüksek olacak
Kulenin 60 metre çapında ve ortalama 24 metre derinlikte toplam yaklaşık 100.000 metreküp temel kazısı ve 9.000 metrekare iksa imalatı yapıldı. Bittiğinde 365 metre yüksekliğe sahip olacak kulenin deniz seviyesinden 583 metre yüksekliği olacak. Kule tamamlandığında ise Fransa’nın Paris şehrinin simgesi haline gelen Eyfel Kulesi’nden daha yüksek olacak. İstanbul’un simgelerinden olacak kulenin 148’inci ve 153’üncü metrelerinde seyir terasi 153’üncü ve 175’inci metrelerinde ise restoranlar hizmet verecek.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Sancaktepe Bld.
|30
|17
|10
|3
|46
|18
|+28
|61
|2017-18 2. Lig
|2
|Altay
|31
|15
|12
|4
|57
|31
|+26
|57
|Play-off
|3
|Kocaelispor
|30
|14
|11
|5
|49
|29
|+20
|53
|4
|Ankara Demirspor
|30
|13
|12
|5
|47
|31
|+16
|51
|5
|Çorum Bld.
|31
|14
|9
|8
|41
|25
|+16
|51
|6
|Gölcükspor
|30
|12
|10
|8
|36
|34
|+2
|46
|7
|Van Bş. Bld.
|31
|11
|10
|10
|31
|35
|−4
|43
|8
|Bayburt GÖİ
|30
|11
|9
|10
|37
|32
|+5
|42
|9
|Kızılcabölükspor
|31
|10
|12
|9
|31
|32
|−1
|42
|10
|24 Erzincanspor
|30
|9
|11
|10
|29
|28
|+1
|38
|11
|Erzin Bld.
|31
|10
|8
|13
|32
|43
|−11
|38
|12
|Kozan Bld.
|30
|9
|10
|11
|33
|37
|−4
|37
|13
|Tekirdağspor
|30
|8
|10
|12
|27
|39
|−12
|34
|14
|Karacabey Birlikspor
|30
|8
|8
|14
|49
|50
|−1
|32
|15
|Kartalspor
|30
|9
|5
|16
|27
|37
|−10
|32
|16
|Cizrespor
|31
|7
|10
|14
|21
|40
|−19
|31
|2017-18 BAL
|17
|Kütahyaspor
|30
|6
|11
|13
|34
|51
|−17
|29
|18
|Beylerbeyi
|30
|6
|9
|15
|34
|47
|−13
|27
|19
|Manavgatspor
|30
|4
|13
|13
|21
|43
|−22
|25
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