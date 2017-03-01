Çamlıca TV Kulesi’nin son hali havadan görüntülendi

Bittiğinde Paris’in simgesi haline gelen Eyfel Kulesi’nden daha yüksek olacak olan Çamlıca Tv kulesinin inşaat çalışmalarındaki gelinen son nokta havadan görüntülendi. Kulenin 220 metrelik betonarme bölümünün inşaatını bitirilirken, kuleye yerleştirilecek 145 metrelik çelik antenin üretimine başlandı.

İstanbul’un siluetini bozan Çamlıca’da bulunan radyo ve Tv vericilerini tek bir vericide toplayacak dev kulenin inşaatında gelinen son nokta havadan görüntülendi. Büyük Çamlıca tepesinde görüntü ve çevre kirliliğine sebep olan mevcut anten direkleri kaldırılarak sayısal yayına geçiş sürecini sağlamak amacıyla Küçük Çamlıca’da tek bir anten kulesi yapım çalışmaları İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde kuledeki çalışmaların hızla devam ettiği ve kulenin şekillenmeye başlandığı görüldü. Çamlıca TV kulesinin 220 metrelik betonarme inşaatı sona erdi. Betonarme bölümün inşaatının bitmesiyle birlikte kuleye yerleştirilecek 145 metrelik çelik anten üretimine başlandı.

Eyfel Kulesinden daha yüksek olacak

Kulenin 60 metre çapında ve ortalama 24 metre derinlikte toplam yaklaşık 100.000 metreküp temel kazısı ve 9.000 metrekare iksa imalatı yapıldı. Bittiğinde 365 metre yüksekliğe sahip olacak kulenin deniz seviyesinden 583 metre yüksekliği olacak. Kule tamamlandığında ise Fransa’nın Paris şehrinin simgesi haline gelen Eyfel Kulesi’nden daha yüksek olacak. İstanbul’un simgelerinden olacak kulenin 148’inci ve 153’üncü metrelerinde seyir terasi 153’üncü ve 175’inci metrelerinde ise restoranlar hizmet verecek.