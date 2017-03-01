22’inci katta inşaat işçilerinin ölümle dansı

Kartal”da bir inşaatın 22’inci katında hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçileri gören vatandaşlar gözlerine inanamadı. İşçilerin hiçbir güvenlik önlemi almadan metrelerce yüksekte çalışması yürekleri ağza getirdi.

Çok sayıda yaşanan iş kazası ve birçok işçinin ölümüne rağmen tedbir almadan çalışan işçi manzaralarına bir yenisi daha eklendi. Kartal’da bir inşaatta işçilerin 22’inci katta beton kalıplarını çakarken hiçbir önlem almadan çalışması kameralara yansıdı. 22’inci katta adeta ölümle dans eden inşaat işçileri rahatlıklarıyla dikkat çekti. Kendilerini güvenlik amaçlı hiçbir yere bağlamadan kilolarca ağırlığındaki tahtaları sabitlemeye çalışan işçiler, her gün bu tehlikeli işe devam ediyorlar.