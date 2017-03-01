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Kartal Gazetesi » Manşet » 22’inci katta inşaat işçilerinin ölümle dansı
22’inci katta inşaat işçilerinin ölümle dansı
22’inci katta inşaat işçilerinin ölümle dansı

Kartal”da bir inşaatın 22’inci katında hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçileri gören vatandaşlar gözlerine inanamadı. İşçilerin hiçbir güvenlik önlemi almadan metrelerce yüksekte çalışması yürekleri ağza getirdi.

 

Çok sayıda yaşanan iş kazası ve birçok işçinin ölümüne rağmen tedbir almadan çalışan işçi manzaralarına bir yenisi daha eklendi. Kartal’da bir inşaatta işçilerin 22’inci katta beton kalıplarını çakarken hiçbir önlem almadan çalışması kameralara yansıdı. 22’inci katta adeta ölümle dans eden inşaat işçileri rahatlıklarıyla dikkat çekti. Kendilerini güvenlik amaçlı hiçbir yere bağlamadan kilolarca ağırlığındaki tahtaları sabitlemeye çalışan işçiler, her gün bu tehlikeli işe devam ediyorlar.

📆 29 Mart 2017 Çarşamba 09:43   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 30 17 10 3 46 18 +28 61 2017-18 2. Lig
2 Altay 31 15 12 4 57 31 +26 57 Play-off
3 Kocaelispor 30 14 11 5 49 29 +20 53
4 Ankara Demirspor 30 13 12 5 47 31 +16 51
5 Çorum Bld. 31 14 9 8 41 25 +16 51
6 Gölcükspor 30 12 10 8 36 34 +2 46
7 Van Bş. Bld. 31 11 10 10 31 35 −4 43
8 Bayburt GÖİ 30 11 9 10 37 32 +5 42
9 Kızılcabölükspor 31 10 12 9 31 32 −1 42
10 24 Erzincanspor 30 9 11 10 29 28 +1 38
11 Erzin Bld. 31 10 8 13 32 43 −11 38
12 Kozan Bld. 30 9 10 11 33 37 −4 37
13 Tekirdağspor 30 8 10 12 27 39 −12 34
14 Karacabey Birlikspor 30 8 8 14 49 50 −1 32
15 Kartalspor 30 9 5 16 27 37 −10 32
16 Cizrespor 31 7 10 14 21 40 −19 31 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 30 6 11 13 34 51 −17 29
18 Beylerbeyi 30 6 9 15 34 47 −13 27
19 Manavgatspor 30 4 13 13 21 43 −22 25

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