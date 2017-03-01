Eryetiş Ve Balkanlar Eğitim Kurumları 1.Mavi Çınar Satranç Turnuvası

Türkiye Satranç Federasyonu ve Eryetiş&Balkanlar Eğitim Kurumları tarafından organize edilen turnuvaya Sancaktepe, Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinden lisanslı sporcular katıldı. İlkokul 3.-4. ve ortaokul 5. sınıf öğrencisi olan yarışmacılar ortaya koydukları mücadele ve performanslarıyla satranç ustalarını aratmadılar. Toplam 250 yarışmacının yer aldığı ve iki gün süren turnuvanın sonunda kupa ve madalyalar sahiplerini buldu.
Kupa ve madalya töreninde bir konuşma yapan Eryetiş&Balkanlar Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ertan ORAL; 1.Mavi Çınar satranç Turnuvasının amacının satranç sporuna kamuoyunun ilgisini çekmek ve sporcuları desteklemek olduğunu; satranç sporunun bireyin zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimine yaptığı olumlu katkıları nedeniyle küçük yaşlardan başlayarak desteklenmesi gerektiğini belirtti. Satranç sporuna gönül veren sporculara, sporcuları her koşulda destekleyen ailelere Eryetiş&Balkanlar Eğitim Kurumları adına teşekkürlerini iletti. 2.Mavi Çınar Satranç Turnuvasının 24-25 MART 2018 tarihlerinde Eryetiş&Balkanlar Eğitim Kurumları Satranç Öğretmeni Cengiz TOPEL adına düzenleneceğini paylaştı. 1.Mavi Çınar Satranç Turnuvanın uluslararası bir nitelik kazanması için çok çalışacaklarını ifade etti.
Törene Eryetiş&Balkanlar Eğitim Kurumlarının kurucularından Hüma Kaplan, Genel Müdür Ertan ORAL, Genel Müdür Yardımcıları Fulya ARI, İsmail ÖZKÜTÜKÇÜ, Yakacık Balkanlar koleji Müdürü Mevlüt KARAKURT, Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi Müdürü Cengiz SALDIRANER, Nasibe Eryetiş Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Cengiz ŞEYHOĞLU ve satranç sporuna gönül veren kalabalık bir izleyici topluluğu katıldı.
Satranç sporunun barış, dostluk kardeşlik duygularını geliştiren yönüne bir defa daha tanık olundu.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Sancaktepe Bld.
|30
|17
|10
|3
|46
|18
|+28
|61
|2017-18 2. Lig
|2
|Altay
|31
|15
|12
|4
|57
|31
|+26
|57
|Play-off
|3
|Kocaelispor
|30
|14
|11
|5
|49
|29
|+20
|53
|4
|Ankara Demirspor
|30
|13
|12
|5
|47
|31
|+16
|51
|5
|Çorum Bld.
|31
|14
|9
|8
|41
|25
|+16
|51
|6
|Gölcükspor
|30
|12
|10
|8
|36
|34
|+2
|46
|7
|Van Bş. Bld.
|31
|11
|10
|10
|31
|35
|−4
|43
|8
|Bayburt GÖİ
|30
|11
|9
|10
|37
|32
|+5
|42
|9
|Kızılcabölükspor
|31
|10
|12
|9
|31
|32
|−1
|42
|10
|24 Erzincanspor
|30
|9
|11
|10
|29
|28
|+1
|38
|11
|Erzin Bld.
|31
|10
|8
|13
|32
|43
|−11
|38
|12
|Kozan Bld.
|30
|9
|10
|11
|33
|37
|−4
|37
|13
|Tekirdağspor
|30
|8
|10
|12
|27
|39
|−12
|34
|14
|Karacabey Birlikspor
|30
|8
|8
|14
|49
|50
|−1
|32
|15
|Kartalspor
|30
|9
|5
|16
|27
|37
|−10
|32
|16
|Cizrespor
|31
|7
|10
|14
|21
|40
|−19
|31
|2017-18 BAL
|17
|Kütahyaspor
|30
|6
|11
|13
|34
|51
|−17
|29
|18
|Beylerbeyi
|30
|6
|9
|15
|34
|47
|−13
|27
|19
|Manavgatspor
|30
|4
|13
|13
|21
|43
|−22
|25
Bir Cevap Yazın