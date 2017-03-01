Eryetiş Ve Balkanlar Eğitim Kurumları 1.Mavi Çınar Satranç Turnuvası

25-26 MART 2017 tarihlerinde Pendik Eryetiş Eğitim Kurumları Kampüsünde gerçekleştirildi.

Türkiye Satranç Federasyonu ve Eryetiş&Balkanlar Eğitim Kurumları tarafından organize edilen turnuvaya Sancaktepe, Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinden lisanslı sporcular katıldı. İlkokul 3.-4. ve ortaokul 5. sınıf öğrencisi olan yarışmacılar ortaya koydukları mücadele ve performanslarıyla satranç ustalarını aratmadılar. Toplam 250 yarışmacının yer aldığı ve iki gün süren turnuvanın sonunda kupa ve madalyalar sahiplerini buldu.

Kupa ve madalya töreninde bir konuşma yapan Eryetiş&Balkanlar Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ertan ORAL; 1.Mavi Çınar satranç Turnuvasının amacının satranç sporuna kamuoyunun ilgisini çekmek ve sporcuları desteklemek olduğunu; satranç sporunun bireyin zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimine yaptığı olumlu katkıları nedeniyle küçük yaşlardan başlayarak desteklenmesi gerektiğini belirtti. Satranç sporuna gönül veren sporculara, sporcuları her koşulda destekleyen ailelere Eryetiş&Balkanlar Eğitim Kurumları adına teşekkürlerini iletti. 2.Mavi Çınar Satranç Turnuvasının 24-25 MART 2018 tarihlerinde Eryetiş&Balkanlar Eğitim Kurumları Satranç Öğretmeni Cengiz TOPEL adına düzenleneceğini paylaştı. 1.Mavi Çınar Satranç Turnuvanın uluslararası bir nitelik kazanması için çok çalışacaklarını ifade etti.

sınıflar 5. bronz madalya almaya hak kazanan sporcularımız genel kategoride Beren ASLANTÜRK, kızlar kategorisinde ise Bilge CENGİZ; 4. bronz madalya almaya hak kazanan sporcularımız genel kategoride Aslan KAYA, kızlar kategorisinde ise Ebrar SARI; 3. bronz madalya almaya hak kazanan sporcularımız genel kategoride Arda LÜLE, kızlar kategorisinde ise İnci AYDOĞAN; gümüş madalya almaya hak kazanan sporcularımız genel kategoride Uğur Ö. AKARSU, kızlar kategorisinde ise Beren ASLANTÜRK; altın madalya almaya hak kazanan sporcularımız genel kategoride Eray Ahmet ÖZTÜRK, kızlar kategorisinde ise Asya KAYA olmuştur. sınıflar 5. bronz madalya almaya hak kazanan sporcularımız genel kategoride Duru TÜTÜNCÜ, kızlar kategorisinde ise Betül KORKAN; 4. bronz madalya almaya hak kazanan sporcularımız genel kategoride Poyraz PİRİM, kızlar kategorisinde ise Doğa Ilgın KARACA; 3. bronz madalya almaya hak kazanan sporcularımız genel kategoride Emre KOSTAK, kızlar kategorisinde ise Miraz Özge CÖMERT; gümüş madalya almaya hak kazanan sporcularımız genel kategoride Elif Berki, kızlar kategorisinde ise Duru TÜTÜNCÜ; altın madalya almaya hak kazanan sporcularımız genel kategoride Anıl E. KAYA, kızlar kategorisinde ise Elif BERKİ olmuştur. sınıflar 5. bronz madalya almaya hak kazanan sporcularımız genel kategoride Tuna D. PAÇ, kızlar kategorisinde ise Asya AKTURAN; 4. bronz madalya almaya hak kazanan sporcularımız genel kategoride Nevzat O. AYDIN, kızlar kategorisinde ise Tuana KAYA; 3. bronz madalya almaya hak kazanan sporcularımız genel kategoride Nebil ASLANTÜRK, kızlar kategorisinde ise Damla GÜNDÜZ; gümüş madalya almaya hak kazanan sporcularımız genel kategoride Oğuzhan KAYA, kızlar kategorisinde ise Eylül ERDEM; altın madalya almaya hak kazanan sporcularımız genel kategoride Uras E. DELİPINAR, kızlar kategorisinde ise Cansu YİĞİT olmuştur.

Törene Eryetiş&Balkanlar Eğitim Kurumlarının kurucularından Hüma Kaplan, Genel Müdür Ertan ORAL, Genel Müdür Yardımcıları Fulya ARI, İsmail ÖZKÜTÜKÇÜ, Yakacık Balkanlar koleji Müdürü Mevlüt KARAKURT, Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi Müdürü Cengiz SALDIRANER, Nasibe Eryetiş Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Cengiz ŞEYHOĞLU ve satranç sporuna gönül veren kalabalık bir izleyici topluluğu katıldı.

Satranç sporunun barış, dostluk kardeşlik duygularını geliştiren yönüne bir defa daha tanık olundu.