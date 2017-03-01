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Maltepe, Sancaktepe ve Ataşehir ilçelerinde operasyon
Maltepe, Sancaktepe ve Ataşehir ilçelerinde operasyon

İstanbul polisi tarafından Anadolu yakasında dev bir operasyon başlatıldı. Özellikle Maltepe, Sancaktepe ve Ataşehir ilçelerinde özel harekat polislerinin de destek verdiği uygulamada çok sayıda kişinin kimlik kontrolü yapıldı.

Maltepe ilçe Emniyet Müdürlüğü ne bağlı ekipler,Gülsuyu Ve Gülensu Mahallesinde 5 farklı noktada çok sayıda ekiple asayiş uygulaması yaptı. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube ve Özel Harekat Polislerinin desteği ile Gülsuyu ve Gülensu mahallesinde asayiş uygulaması yaptı. Uygulama üçü sabit nokta, ikisi de mekanlara yönelik olmak üzere 5 farklı noktada gerçekleştirildi. Çalışmalara havadan polis helikopteri de destek verdi. Uygulamalar sırasında çok sayıda dernek ve kahveye girilirken bu mekanlarda bulunanların üstü üstü tek tek arandı ve kimlik kontrolünden geçirildi. Sabit noktalarda yapılan çalışmalarda ise trafikte seyreden araçlar durdurularak didik didik arandı. Aranması olan şahıslar gözaltına alınırken trafik kurallarına uymayan araçlara ise cezai işlem uygulandı. Öte yandan polis ekipleri bir kişinin üzerinde kuru sıkı silah buldu.

📆 28 Mart 2017 Salı 22:26   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 30 17 10 3 46 18 +28 61 2017-18 2. Lig
2 Altay 31 15 12 4 57 31 +26 57 Play-off
3 Kocaelispor 30 14 11 5 49 29 +20 53
4 Ankara Demirspor 30 13 12 5 47 31 +16 51
5 Çorum Bld. 31 14 9 8 41 25 +16 51
6 Gölcükspor 30 12 10 8 36 34 +2 46
7 Van Bş. Bld. 31 11 10 10 31 35 −4 43
8 Bayburt GÖİ 30 11 9 10 37 32 +5 42
9 Kızılcabölükspor 31 10 12 9 31 32 −1 42
10 24 Erzincanspor 30 9 11 10 29 28 +1 38
11 Erzin Bld. 31 10 8 13 32 43 −11 38
12 Kozan Bld. 30 9 10 11 33 37 −4 37
13 Tekirdağspor 30 8 10 12 27 39 −12 34
14 Karacabey Birlikspor 30 8 8 14 49 50 −1 32
15 Kartalspor 30 9 5 16 27 37 −10 32
16 Cizrespor 31 7 10 14 21 40 −19 31 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 30 6 11 13 34 51 −17 29
18 Beylerbeyi 30 6 9 15 34 47 −13 27
19 Manavgatspor 30 4 13 13 21 43 −22 25

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