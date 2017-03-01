Maltepe’de tiyatro keyfi

Maltepe Belediyesi Dünya Tiyatrolar Günü’nü, 2. Tiyatro Festivali kapsamında gösterimi yapılan “Üç Kız Kardeş” isimli oyunla kutladı. Dünyaca ünlü Rus yazar Anton Çehov’un başyapıtlarından biri olan oyunda, Özge Özder, Tuba Karabey ve Selin İşcan sahne aldı. Türk, Makedon, İtalyan ve Hırvat sanatçıları bir araya getiren oyuna Maltepeliler büyük ilgi gösterdi.

Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’ndeki gösterim öncesi oyunculardan Özge Özder ve Tuba Karabey, Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle bu yıl Fransız oyuncu İsabelle Huppert’ın kaleme aldığı bildiriyi okudu. Tiyatronun her zaman kendi küllerinden yeniden doğduğuna değinilen bildiride, şunlar ifade edildi:

“O, bir uzlaşımdan başka bir şey değildir ve eski biçimlerin bıkıp usanmadan yıkılması gerekir. Tiyatro canlılığını bu sayede korur. Tiyatronun zamana ve mekâna meydan okuyan kıpır kıpır, durmadan çoğalan bir yaşamı vardır. En çağdaş piyesler geçmiş yüzyıllardan beslenir, en klasik repertuarlar her yeniden sahnelenişte modernleşirler. Dünya Tiyatro Günü elbette gündelik hayatımızdaki sıradan manasıyla bir gün değildir. Tiyatro bizi koruyor, barındırıyor. Sanırım bizi seviyor…Biz onu ne kadar seviyorsak…Eski usul yaşlı bir sahne amirini hatırlıyorum; her akşam perde açılmadan önce kuliste tok bir sesle, ‘Tiyatroya yol açın! derdi. Ben de konuşmamı böyle bitiriyorum”

ÜÇ KIZ KARDEŞİN ÖYKÜSÜ ANLATILDI

Hayal Perdesi ve İstanbul Tiyatro Festivali’nin ortak yapımı olan oyunda ise daha güvenli ve zengin bir dünyanın vaat edildiğini düşündükleri Moskova’ya gitmek için bekleyen Maşa, Olga ve İrina isimli üç kız kardeşin öyküsü sahneye taşındı. Oyunda, Rusya’da ayrıcalıklı sınıfa ait bir ailenin değişen koşullar ve yeni değerler karşısında yaşadığı çelişkilere ve bireysel çöküşlere yer verildi. Fransa’nın dünyaca ünlü Avignon Off Festivali’nde ve İskoçya’nın başkenti Edinburg’da düzenlenen dünyanın en kapsamlı sanat festivali Edinburgh Fringe Festivalleri’nde gösterimleri yapılan oyunu, Makedon yönetmen Aleksandar Popovski uyarlayıp, yönetti. Ünlü şair Ataol Behramoğlu’nun çevirdiği oyunun sahne tasarımını Sven Jonke, müziklerini Barış Manisa hazırladı. Terk edilmiş bir şehirde çağdaş sahne tasarımıyla izleyicileriyle buluşan oyunda oyuncular sahne performanslarıyla büyük beğeni topladı.