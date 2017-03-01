Şimşek Kulaçlar Hedefe kilitlendi

Ahmet Şimşek Koleji Küçükler Kız Yüzme Takımı, Tozkoparan Yüzme Havuzunda yapılan İstanbul Okul Sporları Şehit Ömer Halisdemir Sezonu Okullar arası Yarışlarında 93 okul arasında İstanbul Üçüncülüğünü kazanarak Türkiye Şampiyonası öncesinde yapılacak olan grup müsabakalarına kalmayı başardı. Kız takımı ayrıca, gelecek yıl yapılacak olan il müsabakalarında şampiyonluğun en güçlü adayı olduğunu da gösterdi.

“Çok mutluyuz.”

İstanbul Okul Sporları Şehit Ömer Halisdemir Sezonu yarışlarında Kız takımının 93 takım arasında İstanbul Üçüncüsü, Erkek takımının da 99 takım arasında İstanbul Sekizincisi olduğu belirten Ahmet Şimşek Koleji Yüzme Baş Antrenörü İ. Burak Sezgin, “Çok mutluyuz. Müsabakalarda iyi dereceler alarak Kızlarda Türkiye Şampiyonası Grup müsabakalarını beklemeye başladık. Ardından da Aksaray’da 2-4 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Türkiye Şampiyonası Finaline kalmayı ümit ediyoruz. Okulumuzu grup mücadelelerinde ve Türkiye şampiyonasında gururla temsil edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Okul takımımız, 2 sene önce hedeflediği bu yolda emin adımlarla ilerlemeye devam etmektedir. Sporcularımız kendi okulumuzda, teknik ekiplerimiz tarafından keşfedilen ve yetiştirilen öğrencilerimizdir. Kendi emeğimizdir. Öğrencilerimiz başarılarıyla hem kendi isimlerini, hem de okulumuzun ismini Türkiye’de yüzen herkese ezberletecektir. Bu sene yaptıklarımız, gelecek sene yapacaklarımızın küçük bir provasıdır. Kurucumuz Ahmet Şimşek’e, Yüzme Koordinatörümüz Nilay Şimşek’e, çalışma arkadaşlarım Pınar Sezgin, Doğukan Gök, Bahar Eryenilmez, Alkım Kahraman, Mehmet Bozkurt ve sporcularıma teşekkür ediyorum.” dedi.