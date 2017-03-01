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Çevre Ve Şehircilik Bakanlığından Başkan Altınok Öz’e Ziyaret
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığından Başkan Altınok Öz’e Ziyaret

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Personeli Şehir Plancısı Ayşe Taş ve Kübra Katar, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ü makamında ziyaret etti. Ziyarette Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Nuran Keriş ve Kartal Belediyesi Deprem Dönüşüm ve Yapı Kontrol Müdürü Gökhan Akbulut da yer aldı.

 

Konuklarına Kartal Belediyesi hizmet binasında yer alan bazı birimleri gezdiren Başkan Altınok Öz, TAK Kartal’ın çalışmalarını anlattı. Daha sonra proje odasını gezen Taş ve Katar, Başkan Altınok Öz’den bilgi aldı. Şehir Plancısı Ayşe Taş ve Kübra Katar, “ Başkanım, sizi ve ekibinizi tebrik ediyoruz” dedi.

📆 28 Mart 2017 Salı 13:56   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 30 17 10 3 46 18 +28 61 2017-18 2. Lig
2 Altay 31 15 12 4 57 31 +26 57 Play-off
3 Kocaelispor 30 14 11 5 49 29 +20 53
4 Ankara Demirspor 30 13 12 5 47 31 +16 51
5 Çorum Bld. 31 14 9 8 41 25 +16 51
6 Gölcükspor 30 12 10 8 36 34 +2 46
7 Van Bş. Bld. 31 11 10 10 31 35 −4 43
8 Bayburt GÖİ 30 11 9 10 37 32 +5 42
9 Kızılcabölükspor 31 10 12 9 31 32 −1 42
10 24 Erzincanspor 30 9 11 10 29 28 +1 38
11 Erzin Bld. 31 10 8 13 32 43 −11 38
12 Kozan Bld. 30 9 10 11 33 37 −4 37
13 Tekirdağspor 30 8 10 12 27 39 −12 34
14 Karacabey Birlikspor 30 8 8 14 49 50 −1 32
15 Kartalspor 30 9 5 16 27 37 −10 32
16 Cizrespor 31 7 10 14 21 40 −19 31 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 30 6 11 13 34 51 −17 29
18 Beylerbeyi 30 6 9 15 34 47 −13 27
19 Manavgatspor 30 4 13 13 21 43 −22 25

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