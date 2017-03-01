Çevre Ve Şehircilik Bakanlığından Başkan Altınok Öz’e Ziyaret

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Personeli Şehir Plancısı Ayşe Taş ve Kübra Katar, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ü makamında ziyaret etti. Ziyarette Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Nuran Keriş ve Kartal Belediyesi Deprem Dönüşüm ve Yapı Kontrol Müdürü Gökhan Akbulut da yer aldı.

Konuklarına Kartal Belediyesi hizmet binasında yer alan bazı birimleri gezdiren Başkan Altınok Öz, TAK Kartal’ın çalışmalarını anlattı. Daha sonra proje odasını gezen Taş ve Katar, Başkan Altınok Öz’den bilgi aldı. Şehir Plancısı Ayşe Taş ve Kübra Katar, “ Başkanım, sizi ve ekibinizi tebrik ediyoruz” dedi.