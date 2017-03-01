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İSPARK’tan 10 bin araçlık otopark hamlesi
İSPARK’tan 10 bin araçlık otopark hamlesi

İstanbul’da yaşanan otopark sorununa çözüm için kolları sıvayan İSPARK yeni otoparklar açarak araç kapasitesini artırıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile koordineli bir çalışma yürüten İSPARK İstanbul genelinde otopark kapasitesini artırmak amacıyla yeni otoparkları hizmete açıyor. Yapımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından üstlenilen açık, katlı ve zemin altı otoparklar, İSPARK tarafından işletmeye açılıyor.

 

Üzeri yeşil alan ve çocuk oyun parkları ile donatılan, son teknoloji park sistemleri, modern ve konforlu iç mimarisi, engelli ve kadın sürücülere yönelik pozitif ayrım politikası, elektrikli araçlar için şarj istasyonları, otomatik ödeme sistemleri ve güvenlik sistemleri ile dört dörtlük dizayn edilen otoparklar şehrin hem kalitesini yükseltiyor hem de otopark kapasitesini artırarak İstanbul’a nefes aldırıyor.

 

3 Ayda 10 Bin Kapasite

 

2017 Ocak ayından itibaren 10 adet katlı ve zemin altı, 17 adet açık ve 8 adet yol üstü olmak üzere 10 bin araç kapasiteli 35 yeni otopark hizmete açıldı.

 

İSPARK yeni otoparkların yanı sıra teknolojik sistemleri kullanarak mevcut otoparkların kapasitesini de artırıyor. Yarı otomatik, mekanik ve dönme dolap park sistemleri ile bir aracın parklanacağı alandan birden fazla aracın faydalanmasına imkân sağlanıyor

 

“Güvenle Park Güler Yüzle Hizmet “politikası ile kurulduğu günden bu yana bilinen otoparkçılık imajını değiştiren ve otoparkların standartlarını yükselten İSPARK, 2017 yılına da hızlı bir giriş yaptı. Kendine özgü, hizmet kalitesini önde tutan işletme mantığı ile İstanbul’a yeni otoparklar kazandıran İSPARK yıl sonuna kadar kapasite artırımına devam etmek amacıyla çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

 

Kentin farklı yerlerinde modern otoparkları hizmete açmaya devam edeceklerini belirten İSPARK Genel Müdürü Nurettin Korkut, “Hizmete sunulan otoparklarda modern bir anlayışla hareket ediyoruz. İstanbul’a kazandıracağımız otoparkların çok fonksiyonlu olması için sistemli bir çalışma yürütüyoruz” dedi.

📆 28 Mart 2017 Salı 12:42   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Altay 31 15 12 4 57 31 +26 57 Play-off
3 Kocaelispor 30 14 11 5 49 29 +20 53
4 Ankara Demirspor 30 13 12 5 47 31 +16 51
5 Çorum Bld. 31 14 9 8 41 25 +16 51
6 Gölcükspor 30 12 10 8 36 34 +2 46
7 Van Bş. Bld. 31 11 10 10 31 35 −4 43
8 Bayburt GÖİ 30 11 9 10 37 32 +5 42
9 Kızılcabölükspor 31 10 12 9 31 32 −1 42
10 24 Erzincanspor 30 9 11 10 29 28 +1 38
11 Erzin Bld. 31 10 8 13 32 43 −11 38
12 Kozan Bld. 30 9 10 11 33 37 −4 37
13 Tekirdağspor 30 8 10 12 27 39 −12 34
14 Karacabey Birlikspor 30 8 8 14 49 50 −1 32
15 Kartalspor 30 9 5 16 27 37 −10 32
16 Cizrespor 31 7 10 14 21 40 −19 31 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 30 6 11 13 34 51 −17 29
18 Beylerbeyi 30 6 9 15 34 47 −13 27
19 Manavgatspor 30 4 13 13 21 43 −22 25

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