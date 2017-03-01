Kartal’lı Tiyatro Severler “AHUDUDU” Adlı Oyuna Akın Etti

KARTAL BELEDİYESİ’NDEN SANATÇI SUNA KESKİN VE MELEK BAYKAL’A ONUR ÖDÜLÜ.

Kartal Belediyesi, ‘Dünya Tiyatrolar Günü’ kutlamaları kapsamında sahnelenen “Ahududu” oyununa evsahipliği yaptı. Sanatçı Suna Keskin ve Melek Baykal’a da onur ödülü takdim edildi.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan programda Joseph Kesselring’in yazdığı ve Nedim Saban’ın yönettiği “Ahududu” adlı oyun, Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde sahnelendi.

İnsanları huzura kavuşturmak, yalnızlıklarından kurtarmak için zehirleyen Müşfike ile Mürşide ve onların çevresindekilerin hikâyesini anlatan oyunun kadrosunda; Suna Keskin, Melek Baykal, Nedim Saban, Cem Güler, Halim Ercan, Dicle Alkan, Birol Engeler, Özgür Yetkinoğlu ve Bülent Seyran yer aldı.

Tiyatrokare oyuncularının performansının ayakta alkışlandığı “Ahududu” adlı oyuna Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz ve eşi Feray Öz’ün yanı sıra; Kartal Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Savcıları Ahmet Çetin, Ali Pehlivanoğlu, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kartal Belediyesi Birim Müdürleri, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri, Kartal Belediyesi Başkan Danışmanları, Kartal Belediyesi İştirak Şirketlerinin Yöneticileri ve çok sayıda sanatsever Kartallı katıldı. Oyuna yoğun ilgi gösteren Kartallılar, dünyanın en çok oynanan komedilerinden biri olarak tarihe geçen ‘Ahududu’ ile unutulmaz bir gece geçirdi. Zaman zaman kahkaha seslerinin yükseldiği etkinliğin sonunda oyuncuların performansı, ayakta alkışlandı.

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz sanatçılara ‘Onur Ödülü’nü takdim etti

Gecenin sonunda Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, oyunculara teşekkür ederek oyuncular adına Nedim Saban’a plaket takdim etti. Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında her yıl verilen ‘Onur Ödülü’ Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz tarafından tiyatronun duayenleri Suna Keskin ve Melek Baykal’a takdim edildi. Oyuncuların Dünya Tiyatrolar Günü’nü kutlayan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, “Tiyatro, insanı düşündüren bir şey… Tiyatro, sadece ufak bir mesajla da ne demek istediğini anlatır. Kısa bir süre sonra Türkiye daha özgür, sanata daha yatkın bir yola girecek inşallah. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.” dedi.

Onur Ödülü’nü alan Melek Baykal ve Suna Keskin, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’e teşekkür ederek gelecek güzel aydınlık günler temennisinde bulundular.