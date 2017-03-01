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Kreş Öğrencilerine Kütüphane Kültürü Ve Kitap Sevgisi
Kreş Öğrencilerine Kütüphane Kültürü Ve Kitap Sevgisi

CUMHURİYET 2 KREŞİ’NDE KÜTÜPHANE AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

 

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü’ne bağlı Cumhuriyet 2 Kreş’inde kütüphane açılışı gerçekleştirildi.

 

Açılışa Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay, Kartal Belediyesi Kreş Müdürü Enif Yavuz Dipşar, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Başkanı Uğur Temel, Hürriyet Mahallesi Muhtarı Ferhat Arslan, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mustafa Koç, Uğur Mumcu Mahallesi Muhtarı Soner Eker ve Cumhuriyet Mahallesi Birim Başkanı Yasin Ünder katıldı. Kreş öğrencilerini kütüphane kültürü ve kitap sevgisinin aşılanması amacıyla yola çıkılan proje kapsamında öğrenciler okumanın anlamanı ve önemini bir kez daha keşfedecek. Öğrencilerin evlerinde okudukları kitapları da bağışlayarak daha da büyümesi hedeflenen kütüphanenin açılışında öğrenciler, küçük bir de gösteri yaptı. Kendi hazırladıkları resimleri ve kitap ayraçlarını da katılımcılara hediye eden minikler, söyledikleri şarkılarla da alkış aldı.

📆 28 Mart 2017 Salı 12:25   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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17 Kütahyaspor 30 6 11 13 34 51 −17 29
18 Beylerbeyi 30 6 9 15 34 47 −13 27
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