Apaydın, koro halinde şahsıma, aileme, yönetim kuruluma küfür edildi

Kartalspor Kulüp Başkanı Ali Apaydın Altay maçı esnasında yaşanan çirkin tezahürat ve olayları sosyal medya hesabından büyük bir olgunluk ve kararlılık mesajıyla paylaştı.

Apaydın; “Kartalspor Altay maçını eşim, çocuklarım, kız kardeşim, yeğenim ve kuzenimle birlikte izledim. Doksan dakika boyunca durmaksızın organize şekilde ve koro halinde şahsıma, aileme, yönetim kuruluma küfür edildi. Maç sonucunda küfürlerine devam eden 7-8 kişilik bir gurup tarafından kuzenim darp edilerek kaburgaları çatlatıldı, yerde tekmelendi.

Bilet gişesindeki görevli etkisiz hale getirilerek zorla elinden 20 adet bilet alınarak yağmalandı. Ama tüm bu olumsuzlara rağmen, Başkanlığını yapmaktan gurur duyduğum Kartalspor’umuzu her platformda başarıyla temsil etmeye devam edeceğim. Kongrede ne söylediysem arkasındayım. Takımı ligde tutup gelecek yılın şampiyon olacak takımını oluşturacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Türk futbolunun 103 yıllık çınarı Altay’ı ağırlamaktan bizde mutluluk duyduk, bende Kartalspor ailesi olarak Büyük Altayspor’a teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum. Spor; barış, kardeşlik ve dostluktur.