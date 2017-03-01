Güçlü Sesi Ve Performansıyla Jüriden Tam Not Aldı

İŞTE BENİM STİLİM GALA GECESİNDE PINAR SOYKAN’A JÜRİDEN TAM NOT.

Üç yıllık aranın ardından ‘Yokum Ben’ şarkısıyla müzikseverlerle yeniden buluşan Pınar Soykan İşte Benim Stilim haftanın gala gecesinde şarkısı ve canlı performansı ile jüriyi kendisine hayran bıraktı. Yokum ben şarkısı jüri tarafından çok sevilen Pınar Soykan, güzelliğiyle de büyük beğeni topladı. Şarkı bittikten sonra Jüriye şarkıyı nasıl bulduklarını soran Öykü Serter jüriden hep bir ağızdan bağırarak ‘bayıldık’ cevabını aldı. Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz şarkının çok başarılı olduğunu ve kısa süre içerisinde patlayacağını söylerken Kemal Doğulu ise bu programın uğurlu olduğunu ona da uğur getireceğini söyledi. Ne güzel bir ses nasıl bir yorum diyen Nur Yerlitaş’ın isteği üzerine canlı performansıyla hem stüdyodaki izleyicilerden hem de jüriden tam not aldı.