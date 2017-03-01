Güçlü Sesi Ve Performansıyla Jüriden Tam Not Aldı

Üç yıllık aranın ardından ‘Yokum Ben’ şarkısıyla müzikseverlerle yeniden buluşan Pınar Soykan İşte Benim Stilim haftanın gala gecesinde şarkısı ve canlı performansı ile jüriyi kendisine hayran bıraktı. Yokum ben şarkısı jüri tarafından çok sevilen Pınar Soykan, güzelliğiyle de büyük beğeni topladı. Şarkı bittikten sonra Jüriye şarkıyı nasıl bulduklarını soran Öykü Serter jüriden hep bir ağızdan bağırarak ‘bayıldık’ cevabını aldı. Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz şarkının çok başarılı olduğunu ve kısa süre içerisinde patlayacağını söylerken Kemal Doğulu ise bu programın uğurlu olduğunu ona da uğur getireceğini söyledi. Ne güzel bir ses nasıl bir yorum diyen Nur Yerlitaş’ın isteği üzerine canlı performansıyla hem stüdyodaki izleyicilerden hem de jüriden tam not aldı.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Sancaktepe Bld.
|30
|17
|10
|3
|46
|18
|+28
|61
|2017-18 2. Lig
|2
|Altay
|31
|15
|12
|4
|57
|31
|+26
|57
|Play-off
|3
|Kocaelispor
|30
|14
|11
|5
|49
|29
|+20
|53
|4
|Ankara Demirspor
|30
|13
|12
|5
|47
|31
|+16
|51
|5
|Çorum Bld.
|31
|14
|9
|8
|41
|25
|+16
|51
|6
|Gölcükspor
|30
|12
|10
|8
|36
|34
|+2
|46
|7
|Van Bş. Bld.
|31
|11
|10
|10
|31
|35
|−4
|43
|8
|Bayburt GÖİ
|30
|11
|9
|10
|37
|32
|+5
|42
|9
|Kızılcabölükspor
|31
|10
|12
|9
|31
|32
|−1
|42
|10
|24 Erzincanspor
|30
|9
|11
|10
|29
|28
|+1
|38
|11
|Erzin Bld.
|31
|10
|8
|13
|32
|43
|−11
|38
|12
|Kozan Bld.
|30
|9
|10
|11
|33
|37
|−4
|37
|13
|Tekirdağspor
|30
|8
|10
|12
|27
|39
|−12
|34
|14
|Karacabey Birlikspor
|30
|8
|8
|14
|49
|50
|−1
|32
|15
|Kartalspor
|30
|9
|5
|16
|27
|37
|−10
|32
|16
|Cizrespor
|31
|7
|10
|14
|21
|40
|−19
|31
|2017-18 BAL
|17
|Kütahyaspor
|30
|6
|11
|13
|34
|51
|−17
|29
|18
|Beylerbeyi
|30
|6
|9
|15
|34
|47
|−13
|27
|19
|Manavgatspor
|30
|4
|13
|13
|21
|43
|−22
|25
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