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Güçlü Sesi Ve Performansıyla Jüriden Tam Not Aldı
Güçlü Sesi Ve Performansıyla Jüriden Tam Not Aldı

İŞTE BENİM STİLİM GALA GECESİNDE PINAR SOYKAN’A JÜRİDEN TAM NOT.

Üç yıllık aranın ardından ‘Yokum Ben’ şarkısıyla müzikseverlerle yeniden buluşan Pınar Soykan İşte Benim Stilim haftanın gala gecesinde şarkısı ve canlı performansı ile jüriyi kendisine hayran bıraktı. Yokum ben şarkısı jüri tarafından çok sevilen Pınar Soykan, güzelliğiyle de büyük beğeni topladı. Şarkı bittikten sonra Jüriye şarkıyı nasıl bulduklarını soran Öykü Serter jüriden hep bir ağızdan bağırarak ‘bayıldık’ cevabını aldı. Sosyal medya fenomeni  Kerimcan Durmaz şarkının çok başarılı olduğunu ve kısa süre içerisinde  patlayacağını söylerken Kemal Doğulu ise bu programın uğurlu olduğunu ona da uğur getireceğini söyledi. Ne güzel bir ses nasıl bir yorum diyen Nur Yerlitaş’ın isteği üzerine canlı performansıyla hem stüdyodaki izleyicilerden hem de jüriden tam not aldı.

📆 28 Mart 2017 Salı 11:07   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 30 17 10 3 46 18 +28 61 2017-18 2. Lig
2 Altay 31 15 12 4 57 31 +26 57 Play-off
3 Kocaelispor 30 14 11 5 49 29 +20 53
4 Ankara Demirspor 30 13 12 5 47 31 +16 51
5 Çorum Bld. 31 14 9 8 41 25 +16 51
6 Gölcükspor 30 12 10 8 36 34 +2 46
7 Van Bş. Bld. 31 11 10 10 31 35 −4 43
8 Bayburt GÖİ 30 11 9 10 37 32 +5 42
9 Kızılcabölükspor 31 10 12 9 31 32 −1 42
10 24 Erzincanspor 30 9 11 10 29 28 +1 38
11 Erzin Bld. 31 10 8 13 32 43 −11 38
12 Kozan Bld. 30 9 10 11 33 37 −4 37
13 Tekirdağspor 30 8 10 12 27 39 −12 34
14 Karacabey Birlikspor 30 8 8 14 49 50 −1 32
15 Kartalspor 30 9 5 16 27 37 −10 32
16 Cizrespor 31 7 10 14 21 40 −19 31 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 30 6 11 13 34 51 −17 29
18 Beylerbeyi 30 6 9 15 34 47 −13 27
19 Manavgatspor 30 4 13 13 21 43 −22 25

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