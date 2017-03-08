“Sizler Cumhuriyetin ve demokrasinin temellerisiniz”

KARTAL BELEDİYESİ’NİN KADIN ÇALIŞANLARI 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLADI.

Kartal Belediyesi’nin kadın çalışanları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Kartal Belediyesi Büyükada Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen gecede bir araya geldi. Geceye Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz ve eşi Feray Öz, gazeteci yazar Mustafa Mutlu, Başkan Yardımcıları Gülcemal Fidan, Mustafa Fehmi Okay, Nuran Keriş, Meclis üyeleri, birim müdürleri ve belediyenin kadın çalışanları katıldı.

“Sizler Cumhuriyetin ve demokrasinin temellerisiniz”

Gecede konuşan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, “Türkiye’nin en büyük kadın hareketini Fenerbahçe gerçekleştirmiştir. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı’nı doldurarak büyük bir toplumsal hareket başlattılar. Bu yönü ile bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe takımını kutluyorum. 2009’dan beri iki dönem seçim çalışması yaptık. Bugün, Kartal Belediyesi ve Başkan Altınok Öz varsa, sizin sayenizde, kadınlar sayesinde var. Hangi kadın toplumuna gitsek merakla dinliyorlar. Kısacası Cumhuriyetin, demokrasinin temeli sizlersiniz. Emekçi kadınlar gününüzü kutluyorum” dedi.