Ahmet Şimşekli öğrenciler yaşanılanı şiirlerle anlattı

“Teşekkürler…”
Şiir dinletisinin çok beğenildiğini vurgulayan Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Ayşe SEFEROĞLU, “Şiir dinletisi etkinliğimiz 9. sınıfların yıllık planında yer almaktadır. Bu nedenle her şubeden bir öğrenci seçtik ve belirlediğimiz şiirlerle hazırlık yaptık. Öğrencilerimiz, hayatımızda her gün karşımıza çıkabilecek sahneleri şiirlerle anlattılar. Sevgilisinden ayrılan arkadaşlarını teselli etmeye çalışan kızlar, İstanbul’a olan sevgilerini konuşan iki genç kız, bir insanın yaşayabileceği en büyük acıyı yaşayan kız çocuğu ve memleket meselelerini tartışan genç adamlar…
Bize bu keyifli dakikaları yaşattıkları için öğrencilerimize, Edebiyat bölüm başkanımız Sülünay Varinlioğlu’na, öğretmenlerimize Ayşe Gül Par, Aylin Dağcı ve Abdülkerim Seferoğlu’na teşekkür ediyoruz.” dedi.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Sancaktepe Bld.
|30
|17
|10
|3
|46
|18
|+28
|61
|2017-18 2. Lig
|2
|Altay
|31
|15
|12
|4
|57
|31
|+26
|57
|Play-off
|3
|Kocaelispor
|30
|14
|11
|5
|49
|29
|+20
|53
|4
|Ankara Demirspor
|30
|13
|12
|5
|47
|31
|+16
|51
|5
|Çorum Bld.
|31
|14
|9
|8
|41
|25
|+16
|51
|6
|Gölcükspor
|30
|12
|10
|8
|36
|34
|+2
|46
|7
|Van Bş. Bld.
|31
|11
|10
|10
|31
|35
|−4
|43
|8
|Bayburt GÖİ
|30
|11
|9
|10
|37
|32
|+5
|42
|9
|Kızılcabölükspor
|31
|10
|12
|9
|31
|32
|−1
|42
|10
|24 Erzincanspor
|30
|9
|11
|10
|29
|28
|+1
|38
|11
|Erzin Bld.
|31
|10
|8
|13
|32
|43
|−11
|38
|12
|Kozan Bld.
|30
|9
|10
|11
|33
|37
|−4
|37
|13
|Tekirdağspor
|30
|8
|10
|12
|27
|39
|−12
|34
|14
|Karacabey Birlikspor
|30
|8
|8
|14
|49
|50
|−1
|32
|15
|Kartalspor
|30
|9
|5
|16
|27
|37
|−10
|32
|16
|Cizrespor
|31
|7
|10
|14
|21
|40
|−19
|31
|2017-18 BAL
|17
|Kütahyaspor
|30
|6
|11
|13
|34
|51
|−17
|29
|18
|Beylerbeyi
|30
|6
|9
|15
|34
|47
|−13
|27
|19
|Manavgatspor
|30
|4
|13
|13
|21
|43
|−22
|25
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