Ahmet Şimşekli öğrenciler yaşanılanı şiirlerle anlattı

Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi Edebiyat Bölümü tarafından hazırlanan şiir dinletisinde, her gün yaşanabilen sahneler şiirlerle anlatıldı. 9. Sınıfların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik beğeniyle izlendi.

Sınıfların yıllık planında yer alan şiir dinletisinde 9-A sınıfından Rümeysa ASLAN, Cemal Safi’nin “GİT” isimli şiirini, 9-B sınıfından Mery KÖTÜZ, Orhan Veli’nin “İSTANBUL’U DİNLİYORUM” isimli şiirini, 9-C sınıfından Esma KAYA, Bedirhan Gökçe’nin “SOL YANIM ÇOK ACIYOR ANNE” isimli şiirini, 9-C sınıfından Aybüke KÜÇÜK, Necip Fazıl Kısakürek’in “CANIM İSTANBUL” isimli şiirini, 9-D sınıfından Taylan YAYCI, Nazım Hikmet’in “DAVET” isimli şiirini, 9-E sınıfından Yiğit DENİZ, Arif Nihat Asya’nın “BAYRAK” isimli şiirini, 9-F sınıfından Derin AKMAN, Ataol Behramoğlu’nun “YAŞADIKLARIMDAN ÖĞRENDİĞİM BİR ŞEY VAR” isimli şiirini, 9-G sınıfından Aleyna Nur ALICI da Can Yücel’in “HER ŞEY SENDE GİZLİ” isimli şiirini okudular.

“Teşekkürler…”

Şiir dinletisinin çok beğenildiğini vurgulayan Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Ayşe SEFEROĞLU, “Şiir dinletisi etkinliğimiz 9. sınıfların yıllık planında yer almaktadır. Bu nedenle her şubeden bir öğrenci seçtik ve belirlediğimiz şiirlerle hazırlık yaptık. Öğrencilerimiz, hayatımızda her gün karşımıza çıkabilecek sahneleri şiirlerle anlattılar. Sevgilisinden ayrılan arkadaşlarını teselli etmeye çalışan kızlar, İstanbul’a olan sevgilerini konuşan iki genç kız, bir insanın yaşayabileceği en büyük acıyı yaşayan kız çocuğu ve memleket meselelerini tartışan genç adamlar…

Bize bu keyifli dakikaları yaşattıkları için öğrencilerimize, Edebiyat bölüm başkanımız Sülünay Varinlioğlu’na, öğretmenlerimize Ayşe Gül Par, Aylin Dağcı ve Abdülkerim Seferoğlu’na teşekkür ediyoruz.” dedi.