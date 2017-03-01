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Belediye tiyatrosundan bir oyun daha
Belediye tiyatrosundan bir oyun daha

Maltepe Belediye Tiyatrosu’nun, “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” isimli yeni oyununun gala gösterimi yapıldı.

Türk tiyatrosunun gelişimine büyük katkıları olan Haldun Taner’in ölümsüz eseri   “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım”, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Maltepe Belediyesi çalışanlarından oluşan tiyatro topluluğunun, kabare tiyatrosunun ilk örneklerinden biri olan müzikli oyununa tiyatroseverler büyük ilgi gösterdi. Kubilay Erdelikara’nın yönettiği oyunun sahne tasarımını Bahadır Keşan, ışık tasarımını Seçkin Seçkin, dekorlarını Adem Tosun, müziklerini İhsan Gönen, Şevket Gürcan, Burak Küçük ve Esad Matur hazırladı. Haldun Taner’in 1964’de yazdığı oyunda, 2. Meşrutiyet’ten 1970’li yıllara kadar geçen zaman dilimindeki toplumsal değişimler, Vicdani ve Efruz adlı iki karakterin yaşam hikayeleri aracılığıyla anlatıldı. Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutan,  sürükleyici içeriğe sahip oyunda oyuncular, sahne performanslarıyla izleyicilerin alkışlarını topladı.

📆 27 Mart 2017 Pazartesi 16:27   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 30 17 10 3 46 18 +28 61 2017-18 2. Lig
2 Altay 31 15 12 4 57 31 +26 57 Play-off
3 Kocaelispor 30 14 11 5 49 29 +20 53
4 Ankara Demirspor 30 13 12 5 47 31 +16 51
5 Çorum Bld. 31 14 9 8 41 25 +16 51
6 Gölcükspor 30 12 10 8 36 34 +2 46
7 Van Bş. Bld. 31 11 10 10 31 35 −4 43
8 Bayburt GÖİ 30 11 9 10 37 32 +5 42
9 Kızılcabölükspor 31 10 12 9 31 32 −1 42
10 24 Erzincanspor 30 9 11 10 29 28 +1 38
11 Erzin Bld. 31 10 8 13 32 43 −11 38
12 Kozan Bld. 30 9 10 11 33 37 −4 37
13 Tekirdağspor 30 8 10 12 27 39 −12 34
14 Karacabey Birlikspor 30 8 8 14 49 50 −1 32
15 Kartalspor 30 9 5 16 27 37 −10 32
16 Cizrespor 31 7 10 14 21 40 −19 31 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 30 6 11 13 34 51 −17 29
18 Beylerbeyi 30 6 9 15 34 47 −13 27
19 Manavgatspor 30 4 13 13 21 43 −22 25

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