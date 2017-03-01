Belediye tiyatrosundan bir oyun daha

Maltepe Belediye Tiyatrosu’nun, “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” isimli yeni oyununun gala gösterimi yapıldı.

Türk tiyatrosunun gelişimine büyük katkıları olan Haldun Taner’in ölümsüz eseri “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım”, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Maltepe Belediyesi çalışanlarından oluşan tiyatro topluluğunun, kabare tiyatrosunun ilk örneklerinden biri olan müzikli oyununa tiyatroseverler büyük ilgi gösterdi. Kubilay Erdelikara’nın yönettiği oyunun sahne tasarımını Bahadır Keşan, ışık tasarımını Seçkin Seçkin, dekorlarını Adem Tosun, müziklerini İhsan Gönen, Şevket Gürcan, Burak Küçük ve Esad Matur hazırladı. Haldun Taner’in 1964’de yazdığı oyunda, 2. Meşrutiyet’ten 1970’li yıllara kadar geçen zaman dilimindeki toplumsal değişimler, Vicdani ve Efruz adlı iki karakterin yaşam hikayeleri aracılığıyla anlatıldı. Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutan, sürükleyici içeriğe sahip oyunda oyuncular, sahne performanslarıyla izleyicilerin alkışlarını topladı.