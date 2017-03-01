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Kartal Gazetesi » Genel, Manşet, Sivil Toplum » KOÇ, Güvenlik görevlilerinin güvencesi Öz Güven-Sen Sendikasıdır
KOÇ, Güvenlik görevlilerinin güvencesi Öz Güven-Sen Sendikasıdır
KOÇ, Güvenlik görevlilerinin güvencesi Öz Güven-Sen Sendikasıdır

Hasan KOÇ, ÖZ GÜVEN-SEN Sendikası; temel hak ve hürriyeti, demokrasi ve özgürlükleri temel ilke olarak ele alan ve yapısını buna göre kurgulayan bir anlayışla örgütlenmektedir.

KOÇ, ÖZ GÜVEN-SEN Sendikası; iş kolunda tek ve en güçlü sendika olma yolunda Genel başkanımız  Sayın Ömer YILMAZ’ın istikamet verdiği çizgide  emin adımlarla yürümektedir.

Hasan KOÇ, ÖZ GÜVEN-SEN Sendikası; sanal ve suni gündemler peşinden koşan değil, çalışanları bir bütün olarak gören, tüm sessiz yığınların sesi olan ve kamuoyunun gündemini emekçilerin belirleyeceği eylemlerle meşgul eden, bir süreç izlemektedir.

Hasan KOÇ, ÖZ GÜVEN-SEN Sendikası; inanç ve itikatla, sadece ve sadece mücadelesini, örgütlenmesini tamamen bilgiye belgeye ve tecrübeye dayandırmaktadır. Karalamadan uzak, sendikal hareketi yıpratmadan, tüm emekçilerin bütünlüğünü savunan, özel güvenliğin sesi olmaya özen gösteren, tamamen kendisini örgütünün değerleri ile özleştiren bir duruş sergilemektedir.

ÖZ GÜVEN-SEN  Sendikasını; bu günlere taşıyan ve bu yolda başarılı olmasını sağlayan; maddi manevi her türlü fedakarlığı yapan, alın terini döken, emeğini, zamanını, bu yolda sarf eden, fedakâr, vefalı üyelerimize, il temsilcilerimize ve yöneticilerimize aittir.

KOÇ, Mücadelemizde sendikamızın esas sahipleri olan üyelerimizi bu duygu ve düşüncelerle  saygı sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Güvenliğin Güvencesi ÖZ GÜVEN-SEN Sendikasıdır.

Galeri
📆 27 Mart 2017 Pazartesi 15:21   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 30 17 10 3 46 18 +28 61 2017-18 2. Lig
2 Altay 31 15 12 4 57 31 +26 57 Play-off
3 Kocaelispor 30 14 11 5 49 29 +20 53
4 Ankara Demirspor 30 13 12 5 47 31 +16 51
5 Çorum Bld. 31 14 9 8 41 25 +16 51
6 Gölcükspor 30 12 10 8 36 34 +2 46
7 Van Bş. Bld. 31 11 10 10 31 35 −4 43
8 Bayburt GÖİ 30 11 9 10 37 32 +5 42
9 Kızılcabölükspor 31 10 12 9 31 32 −1 42
10 24 Erzincanspor 30 9 11 10 29 28 +1 38
11 Erzin Bld. 31 10 8 13 32 43 −11 38
12 Kozan Bld. 30 9 10 11 33 37 −4 37
13 Tekirdağspor 30 8 10 12 27 39 −12 34
14 Karacabey Birlikspor 30 8 8 14 49 50 −1 32
15 Kartalspor 30 9 5 16 27 37 −10 32
16 Cizrespor 31 7 10 14 21 40 −19 31 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 30 6 11 13 34 51 −17 29
18 Beylerbeyi 30 6 9 15 34 47 −13 27
19 Manavgatspor 30 4 13 13 21 43 −22 25

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