KOÇ, Güvenlik görevlilerinin güvencesi Öz Güven-Sen Sendikasıdır

Hasan KOÇ, ÖZ GÜVEN-SEN Sendikası; temel hak ve hürriyeti, demokrasi ve özgürlükleri temel ilke olarak ele alan ve yapısını buna göre kurgulayan bir anlayışla örgütlenmektedir.

KOÇ, ÖZ GÜVEN-SEN Sendikası; iş kolunda tek ve en güçlü sendika olma yolunda Genel başkanımız Sayın Ömer YILMAZ’ın istikamet verdiği çizgide emin adımlarla yürümektedir.

Hasan KOÇ, ÖZ GÜVEN-SEN Sendikası; sanal ve suni gündemler peşinden koşan değil, çalışanları bir bütün olarak gören, tüm sessiz yığınların sesi olan ve kamuoyunun gündemini emekçilerin belirleyeceği eylemlerle meşgul eden, bir süreç izlemektedir.

Hasan KOÇ, ÖZ GÜVEN-SEN Sendikası; inanç ve itikatla, sadece ve sadece mücadelesini, örgütlenmesini tamamen bilgiye belgeye ve tecrübeye dayandırmaktadır. Karalamadan uzak, sendikal hareketi yıpratmadan, tüm emekçilerin bütünlüğünü savunan, özel güvenliğin sesi olmaya özen gösteren, tamamen kendisini örgütünün değerleri ile özleştiren bir duruş sergilemektedir.

ÖZ GÜVEN-SEN Sendikasını; bu günlere taşıyan ve bu yolda başarılı olmasını sağlayan; maddi manevi her türlü fedakarlığı yapan, alın terini döken, emeğini, zamanını, bu yolda sarf eden, fedakâr, vefalı üyelerimize, il temsilcilerimize ve yöneticilerimize aittir.

KOÇ, Mücadelemizde sendikamızın esas sahipleri olan üyelerimizi bu duygu ve düşüncelerle saygı sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Güvenliğin Güvencesi ÖZ GÜVEN-SEN Sendikasıdır.

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