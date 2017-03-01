Kartal Belediyesi kreş öğrencileri Dünya Tiyatrolar Günü’nü kutladı

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü’nün düzenlediği Dünya Tiyatrolar Günü etkinliği kapsamında, Kartal Belediyesi’ne bağlı 11 kreşte eğitim gören çocuklar, Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde sahnelenen “Sihirli Düş” adlı oyunu hep birlikte izledi. Oyunu büyük bir ilgiyle ve kahkahalarla izleyen minikler hem Dünya Tiyatrolar Günü’nü kutladı hem de keyifli bir gün geçirdi.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Sancaktepe Bld.
|30
|17
|10
|3
|46
|18
|+28
|61
|2017-18 2. Lig
|2
|Altay
|31
|15
|12
|4
|57
|31
|+26
|57
|Play-off
|3
|Kocaelispor
|30
|14
|11
|5
|49
|29
|+20
|53
|4
|Ankara Demirspor
|30
|13
|12
|5
|47
|31
|+16
|51
|5
|Çorum Bld.
|31
|14
|9
|8
|41
|25
|+16
|51
|6
|Gölcükspor
|30
|12
|10
|8
|36
|34
|+2
|46
|7
|Van Bş. Bld.
|31
|11
|10
|10
|31
|35
|−4
|43
|8
|Bayburt GÖİ
|30
|11
|9
|10
|37
|32
|+5
|42
|9
|Kızılcabölükspor
|31
|10
|12
|9
|31
|32
|−1
|42
|10
|24 Erzincanspor
|30
|9
|11
|10
|29
|28
|+1
|38
|11
|Erzin Bld.
|31
|10
|8
|13
|32
|43
|−11
|38
|12
|Kozan Bld.
|30
|9
|10
|11
|33
|37
|−4
|37
|13
|Tekirdağspor
|30
|8
|10
|12
|27
|39
|−12
|34
|14
|Karacabey Birlikspor
|30
|8
|8
|14
|49
|50
|−1
|32
|15
|Kartalspor
|30
|9
|5
|16
|27
|37
|−10
|32
|16
|Cizrespor
|31
|7
|10
|14
|21
|40
|−19
|31
|2017-18 BAL
|17
|Kütahyaspor
|30
|6
|11
|13
|34
|51
|−17
|29
|18
|Beylerbeyi
|30
|6
|9
|15
|34
|47
|−13
|27
|19
|Manavgatspor
|30
|4
|13
|13
|21
|43
|−22
|25
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