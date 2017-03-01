Kartal Belediyesi kreş öğrencileri Dünya Tiyatrolar Günü’nü kutladı

Kartal Belediyesi’ne bağlı kreşlerde eğitim gören minikler, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nü “Sihirli Düş” adlı çocuk oyununu izleyerek kutladı.

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü’nün düzenlediği Dünya Tiyatrolar Günü etkinliği kapsamında, Kartal Belediyesi’ne bağlı 11 kreşte eğitim gören çocuklar, Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde sahnelenen “Sihirli Düş” adlı oyunu hep birlikte izledi. Oyunu büyük bir ilgiyle ve kahkahalarla izleyen minikler hem Dünya Tiyatrolar Günü’nü kutladı hem de keyifli bir gün geçirdi.