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Kartal Belediyesi kreş öğrencileri Dünya Tiyatrolar Günü’nü kutladı
Kartal Belediyesi kreş öğrencileri Dünya Tiyatrolar Günü’nü kutladı

Kartal Belediyesi’ne bağlı kreşlerde eğitim gören minikler, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nü “Sihirli Düş” adlı çocuk oyununu izleyerek kutladı.

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü’nün düzenlediği Dünya Tiyatrolar Günü etkinliği kapsamında, Kartal Belediyesi’ne bağlı 11 kreşte eğitim gören çocuklar, Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde sahnelenen “Sihirli Düş” adlı oyunu hep birlikte izledi. Oyunu büyük bir ilgiyle ve kahkahalarla izleyen minikler hem Dünya Tiyatrolar Günü’nü kutladı hem de keyifli bir gün geçirdi.

📆 27 Mart 2017 Pazartesi 14:33   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 30 17 10 3 46 18 +28 61 2017-18 2. Lig
2 Altay 31 15 12 4 57 31 +26 57 Play-off
3 Kocaelispor 30 14 11 5 49 29 +20 53
4 Ankara Demirspor 30 13 12 5 47 31 +16 51
5 Çorum Bld. 31 14 9 8 41 25 +16 51
6 Gölcükspor 30 12 10 8 36 34 +2 46
7 Van Bş. Bld. 31 11 10 10 31 35 −4 43
8 Bayburt GÖİ 30 11 9 10 37 32 +5 42
9 Kızılcabölükspor 31 10 12 9 31 32 −1 42
10 24 Erzincanspor 30 9 11 10 29 28 +1 38
11 Erzin Bld. 31 10 8 13 32 43 −11 38
12 Kozan Bld. 30 9 10 11 33 37 −4 37
13 Tekirdağspor 30 8 10 12 27 39 −12 34
14 Karacabey Birlikspor 30 8 8 14 49 50 −1 32
15 Kartalspor 30 9 5 16 27 37 −10 32
16 Cizrespor 31 7 10 14 21 40 −19 31 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 30 6 11 13 34 51 −17 29
18 Beylerbeyi 30 6 9 15 34 47 −13 27
19 Manavgatspor 30 4 13 13 21 43 −22 25

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