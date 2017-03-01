Başkan Altınok Öz Köyler Arası Futbol Turnuvasına Katıldı

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Erzincan Refahiye Orçul Yöresi Köyleri Geleneksel Futbol Turnuvası’na konuk oldu. Başkan Altınok Öz, turnuvanın açılış maçı olan Söğütlü ve Çaltı köylerinin karşılaşmasını izledi.

Kartal Cumhuriyet Mahallesi’nde gerçekleşen Erzincan Refahiye Orçul Yöresi Köyleri Geleneksel Futbol Turnuvası’na 21 köyden 24 futbol takım katıldı. Açılış maçını izleyenler arasında Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün yanı sıra CHP Parti Meclis üyesi Dr. Hüsnü Süslü, CHP Kartal İlçe Başkanı Erdal Kıskanç, Erzincan Refahiye Belediye Başkanı Cevdet Çınar, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Meclis üyeleri, köy dernek temsilcileri ve başkanları ile vatandaşlar yer aldı. Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel, yaptığı konuşmada, ” Spor kardeşliktir, dostluktur, sevgidir. Ben de bir Erzincanlı olarak turnuvanın şampiyonunu merak ediyorum ve sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum” dedi.