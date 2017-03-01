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Başkan Altınok Öz Köyler Arası Futbol Turnuvasına Katıldı
Başkan Altınok Öz Köyler Arası Futbol Turnuvasına Katıldı

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Erzincan Refahiye Orçul Yöresi Köyleri Geleneksel Futbol Turnuvası’na konuk oldu. Başkan Altınok Öz, turnuvanın açılış maçı olan Söğütlü ve Çaltı köylerinin karşılaşmasını izledi.

 

Kartal Cumhuriyet Mahallesi’nde gerçekleşen Erzincan Refahiye Orçul Yöresi Köyleri Geleneksel Futbol Turnuvası’na 21 köyden 24 futbol takım katıldı. Açılış maçını izleyenler arasında Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün yanı sıra CHP Parti Meclis üyesi Dr. Hüsnü Süslü, CHP Kartal İlçe Başkanı Erdal Kıskanç, Erzincan Refahiye Belediye Başkanı Cevdet Çınar, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Meclis üyeleri, köy dernek temsilcileri ve başkanları ile vatandaşlar yer aldı. Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel, yaptığı konuşmada, ” Spor kardeşliktir, dostluktur, sevgidir. Ben de bir Erzincanlı olarak turnuvanın şampiyonunu merak ediyorum ve sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum” dedi.

📆 27 Mart 2017 Pazartesi 14:15   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
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2 Altay 31 15 12 4 57 31 +26 57 Play-off
3 Kocaelispor 30 14 11 5 49 29 +20 53
4 Ankara Demirspor 30 13 12 5 47 31 +16 51
5 Çorum Bld. 31 14 9 8 41 25 +16 51
6 Gölcükspor 30 12 10 8 36 34 +2 46
7 Van Bş. Bld. 31 11 10 10 31 35 −4 43
8 Bayburt GÖİ 30 11 9 10 37 32 +5 42
9 Kızılcabölükspor 31 10 12 9 31 32 −1 42
10 24 Erzincanspor 30 9 11 10 29 28 +1 38
11 Erzin Bld. 31 10 8 13 32 43 −11 38
12 Kozan Bld. 30 9 10 11 33 37 −4 37
13 Tekirdağspor 30 8 10 12 27 39 −12 34
14 Karacabey Birlikspor 30 8 8 14 49 50 −1 32
15 Kartalspor 30 9 5 16 27 37 −10 32
16 Cizrespor 31 7 10 14 21 40 −19 31 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 30 6 11 13 34 51 −17 29
18 Beylerbeyi 30 6 9 15 34 47 −13 27
19 Manavgatspor 30 4 13 13 21 43 −22 25

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