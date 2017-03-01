BALKAN ŞAMPİYONASI’NDA YEDİ MADALYA

25-26 Mart tarihlerinde Sırbistan’da düzenlenen 19. Büyükler Balkan Karate Şampiyonası’nda mücadele eden Karate Milli Takımı organizasyonu iki altın, üç gümüş, iki bronz madalya ile tamamladı.

Sırbistan’ın Cacak kentinde düzenlenen 19. Büyükler Balkan Karate Şampiyonası sona erdi. 25-26 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye, iki altın, üç gümüş, iki bronz madalya kazandı.

Balkan Karate Federasyonları Birliği’ne üye Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Güney Kıbrıs, Makedonya, Karadağ, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Türkiye olmak üzere toplam 11 ülkeden 302 sporcunun katıldığı Büyükler Balkan Karate Şampiyonası’nda 12’si ferdi, dördü takım olmak üzere toplam 16 dalda madalya ve kupa sahiplerini buldu.

Organizasyonda madalya kazanan sporcular;

Altın

Selvanur Akkurt / Bayan Kumite 50 Kilo

Bayan Kata Takımı (Ayça Düzgel, Meryem Mazlum, Pınar Yalçıntekin)

Gümüş

Sevil Baş / Bayan Kumite 50 Kilo

Muhammet Ali Yılmaz / Bay Kumite 67 Kilo

Bay Takım Kata (Emre Vefa Göktaş, Yusuf Yağız Ücebakan, Cengizhan Koca)

Bronz

Tuğçe Demiş / Bayan Kumite 50 Kilo

Emre Vefa Göktaş / Bay Ferdi Kata