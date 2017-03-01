Kartal Belediyesi’nin “ SUDAN SEBEP FİDAN DAĞITIMI” Devam Ediyor

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından “ Dünya Su Günü” ve “Orman Haftası” etkinlikleri kapsamında başlatılan “ Sudan Sebep Fidan Dağıtımı” kampanyasına katılım giderek büyüyor. Mart ayının sonuna kadar 2 kg. ambalaj atığı ( kağıt, karton, metal, cam, plastik ) getiren vatandaşlara 1 adet çam fidanının verildiği kampanyaya; dernekler, esnaf ve vatandaşların yanı sıra okullar da büyük destek veriyor.

Kampanyaya katılan Şehit Üsteğmen Gökhan Yavuz İlköğretim Okulu Müdürü Hakan Kayalak ve öğrenciler de topladıkları ambalaj atıklarını Kartal Belediyesi’ne teslim etti. Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan ve Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars, Şehit Üsteğmen Gökhan Yavuz İlköğretim Okulu öğrencilerine, topladıkları 200 kg. ambalaj atığı karşılığında 100 adet fidan dağıttı. Fidanlarını alan öğrenciler, Kartal Belediyesi’ne teşekkür etti.