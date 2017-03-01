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Kartal Gazetesi » Belediye, Etkinlikler, Manşet » Kartal Belediyesi’nin “ SUDAN SEBEP FİDAN DAĞITIMI” Devam Ediyor
Kartal Belediyesi’nin “ SUDAN SEBEP FİDAN DAĞITIMI” Devam Ediyor
Kartal Belediyesi’nin “ SUDAN SEBEP FİDAN DAĞITIMI” Devam Ediyor

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından “ Dünya Su Günü” ve “Orman Haftası” etkinlikleri kapsamında başlatılan “ Sudan Sebep Fidan Dağıtımı” kampanyasına katılım giderek büyüyor. Mart ayının sonuna kadar 2 kg. ambalaj atığı ( kağıt, karton, metal, cam, plastik ) getiren vatandaşlara 1 adet çam fidanının verildiği kampanyaya; dernekler, esnaf ve vatandaşların yanı sıra okullar da büyük destek veriyor.

 

Kampanyaya katılan Şehit Üsteğmen Gökhan Yavuz İlköğretim Okulu Müdürü Hakan Kayalak ve öğrenciler de topladıkları ambalaj atıklarını Kartal Belediyesi’ne teslim etti. Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan ve Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars, Şehit Üsteğmen Gökhan Yavuz İlköğretim Okulu öğrencilerine, topladıkları 200 kg. ambalaj atığı karşılığında 100 adet fidan dağıttı. Fidanlarını alan öğrenciler, Kartal Belediyesi’ne teşekkür etti.

 

📆 27 Mart 2017 Pazartesi 13:00   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 30 17 10 3 46 18 +28 61 2017-18 2. Lig
2 Altay 31 15 12 4 57 31 +26 57 Play-off
3 Kocaelispor 30 14 11 5 49 29 +20 53
4 Ankara Demirspor 30 13 12 5 47 31 +16 51
5 Çorum Bld. 31 14 9 8 41 25 +16 51
6 Gölcükspor 30 12 10 8 36 34 +2 46
7 Van Bş. Bld. 31 11 10 10 31 35 −4 43
8 Bayburt GÖİ 30 11 9 10 37 32 +5 42
9 Kızılcabölükspor 31 10 12 9 31 32 −1 42
10 24 Erzincanspor 30 9 11 10 29 28 +1 38
11 Erzin Bld. 31 10 8 13 32 43 −11 38
12 Kozan Bld. 30 9 10 11 33 37 −4 37
13 Tekirdağspor 30 8 10 12 27 39 −12 34
14 Karacabey Birlikspor 30 8 8 14 49 50 −1 32
15 Kartalspor 30 9 5 16 27 37 −10 32
16 Cizrespor 31 7 10 14 21 40 −19 31 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 30 6 11 13 34 51 −17 29
18 Beylerbeyi 30 6 9 15 34 47 −13 27
19 Manavgatspor 30 4 13 13 21 43 −22 25

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