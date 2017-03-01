Musiki Severler Kartal’da Buluştu

Dr. Arif Şanlı Musiki Derneği’nin konseri Kartal’da musiki severleri buluşturdu. Birbirinden ünlü musiki bestenin seslendirildiği gecede, izleyenler unutulmaz bir gece yaşadı.

Kartal Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen geceye çok sayıda vatandaş katıldı. Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde gerçekleşen gecede Dr. Arif Şanlı Musiki Derneği üyeleri, birbirinden ünlü besteleri seslendirdi. Yaklaşık 1 buçuk saat süren konserde izleyiciler, seslendirilen eserlere uzun süre eşlik etti. Programın sonunda tüm sanatçılar, izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.