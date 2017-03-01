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Musiki Severler Kartal’da Buluştu
Musiki Severler Kartal’da Buluştu

Dr. Arif Şanlı Musiki Derneği’nin konseri Kartal’da musiki severleri buluşturdu. Birbirinden ünlü musiki bestenin seslendirildiği gecede, izleyenler unutulmaz bir gece yaşadı.

 

Kartal Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen geceye çok sayıda vatandaş katıldı. Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde gerçekleşen gecede Dr. Arif Şanlı Musiki Derneği üyeleri, birbirinden ünlü besteleri seslendirdi. Yaklaşık 1 buçuk saat süren konserde izleyiciler, seslendirilen eserlere uzun süre eşlik etti. Programın sonunda tüm sanatçılar, izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

📆 27 Mart 2017 Pazartesi 12:44   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 30 17 10 3 46 18 +28 61 2017-18 2. Lig
2 Altay 31 15 12 4 57 31 +26 57 Play-off
3 Kocaelispor 30 14 11 5 49 29 +20 53
4 Ankara Demirspor 30 13 12 5 47 31 +16 51
5 Çorum Bld. 31 14 9 8 41 25 +16 51
6 Gölcükspor 30 12 10 8 36 34 +2 46
7 Van Bş. Bld. 31 11 10 10 31 35 −4 43
8 Bayburt GÖİ 30 11 9 10 37 32 +5 42
9 Kızılcabölükspor 31 10 12 9 31 32 −1 42
10 24 Erzincanspor 30 9 11 10 29 28 +1 38
11 Erzin Bld. 31 10 8 13 32 43 −11 38
12 Kozan Bld. 30 9 10 11 33 37 −4 37
13 Tekirdağspor 30 8 10 12 27 39 −12 34
14 Karacabey Birlikspor 30 8 8 14 49 50 −1 32
15 Kartalspor 30 9 5 16 27 37 −10 32
16 Cizrespor 31 7 10 14 21 40 −19 31 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 30 6 11 13 34 51 −17 29
18 Beylerbeyi 30 6 9 15 34 47 −13 27
19 Manavgatspor 30 4 13 13 21 43 −22 25

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