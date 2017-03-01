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Mahsur kalan martıyı belediye ekipleri kurtardı
Mahsur kalan martıyı belediye ekipleri kurtardı

Maltepe Belediyesi’ne bağlı arama-kurtarma ekipleri, kendilerine gelen bir şikâyeti değerlendirerek, gittikleri evin havalandırma boşluğunda mahsur kalan martıyı kurtardı.

Sokaktaki can dostlarının her fırsatta yardımına yetişen ve geçtiğimiz yıl 15 bin sokak hayvanını tedavi eden Maltepe Belediyesi’ne bağlı veteriner ve arama-kurtarma birimleri, gelen bir ihbarı değerlendirerek, Küçükyalı’da bir evin havalandırma boşluğunda mahsur kalan martıyı, zorunlu esaretten kurtardı.   Yaklaşık 20 dakikalık bir çalışmayla martıyı mahsur kaldığı yerden çıkartan belediye ekipleri, tedavisinin yapılması için Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne götürdü. Tedavisi gerçekleştirilen martının sağlığının iyi olduğu belirtildi. Ev sakinleri, martıyı kurtaran belediye ekiplerine teşekkür etti.

📆 27 Mart 2017 Pazartesi 12:00   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Altay 31 15 12 4 57 31 +26 57 Play-off
3 Kocaelispor 30 14 11 5 49 29 +20 53
4 Ankara Demirspor 30 13 12 5 47 31 +16 51
5 Çorum Bld. 31 14 9 8 41 25 +16 51
6 Gölcükspor 30 12 10 8 36 34 +2 46
7 Van Bş. Bld. 31 11 10 10 31 35 −4 43
8 Bayburt GÖİ 30 11 9 10 37 32 +5 42
9 Kızılcabölükspor 31 10 12 9 31 32 −1 42
10 24 Erzincanspor 30 9 11 10 29 28 +1 38
11 Erzin Bld. 31 10 8 13 32 43 −11 38
12 Kozan Bld. 30 9 10 11 33 37 −4 37
13 Tekirdağspor 30 8 10 12 27 39 −12 34
14 Karacabey Birlikspor 30 8 8 14 49 50 −1 32
15 Kartalspor 30 9 5 16 27 37 −10 32
16 Cizrespor 31 7 10 14 21 40 −19 31 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 30 6 11 13 34 51 −17 29
18 Beylerbeyi 30 6 9 15 34 47 −13 27
19 Manavgatspor 30 4 13 13 21 43 −22 25

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