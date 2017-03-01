Mahsur kalan martıyı belediye ekipleri kurtardı

Maltepe Belediyesi’ne bağlı arama-kurtarma ekipleri, kendilerine gelen bir şikâyeti değerlendirerek, gittikleri evin havalandırma boşluğunda mahsur kalan martıyı kurtardı.

Sokaktaki can dostlarının her fırsatta yardımına yetişen ve geçtiğimiz yıl 15 bin sokak hayvanını tedavi eden Maltepe Belediyesi’ne bağlı veteriner ve arama-kurtarma birimleri, gelen bir ihbarı değerlendirerek, Küçükyalı’da bir evin havalandırma boşluğunda mahsur kalan martıyı, zorunlu esaretten kurtardı. Yaklaşık 20 dakikalık bir çalışmayla martıyı mahsur kaldığı yerden çıkartan belediye ekipleri, tedavisinin yapılması için Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne götürdü. Tedavisi gerçekleştirilen martının sağlığının iyi olduğu belirtildi. Ev sakinleri, martıyı kurtaran belediye ekiplerine teşekkür etti.