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Sarıyer’de Tapusuz Mülk Kalmayacak
Sarıyer’de Tapusuz Mülk Kalmayacak

Mülkiyet sorunu ile ilgili tarihi bir adım atan Sarıyer Belediyesi, 2981 sayılı İmar Islah Planı ile ilgili çalışmalarına devam ediyor.

 

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç yoğun programına rağmenDerbent, Ferahevler, PTT Evleri ve Reşitpaşa Mahalleleri’nde mülkiyet sorununun çözümüne yönelik bilgilendirme toplantısı yaparak, irtibat bürolarının açılışını gerçekleştirdi. Bıkmadan usanmadan her mahalleye süreci anlatacağını dile getiren Başkan Genç; “Siz yeter ki kuvvetli olun, engelleri birlikte aşacağız” dedi.

 

Sarıyer halkı bu işin peşinden gitmelidir

 

Mahallelerde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Teknik Başkan Yardımcısı Sevgi Atalay; “2016 tarihinde belediye meclisinde mahallelerin imar ıslah planlarının yapılması kararı alındı. Bu karara istinaden 6 mahallede tapularınızı çalışmalar yaptık. Bu işlem sadece tapularınızı alma işlemidir. Amacımız burada sizlerin tapularını vermek. Bu herhangi bir dönüşüme engel değildir. Sarıyer halkı tapularını almak istiyorsa bu işin peşinden gitmelidir. Mutlaka meclisleri takip edin.  Bu işlem siyasete alet edilemez” dedi.

 

1 metrekare alanın bile tapusu olacak

 

“Halkın çıkarı neredeyse ben orda olurum” diyen Başkan Genç ise şu şekilde konuştu: “Bıkmadan usanmadan anlatacağız. Engel konulursa bu engelleri de aşacağız. Beni tek bir şey ilgilendiriyor oda halkım. Kimsenin söylemlerine aldırış etmeden çalışıyoruz. Bu konu beni de çok yakından ilgilendiriyor. Buraların gerçek sahibi sizlersiniz. Yapılması gereken doğru bir tane ise biz o yola gidiyoruz. Sizin rızanız olmadan kimse bir şey yapamaz. Siz yeter ki kuvvetli olun. Her zaman olmazsa olmazımızın birlik ve beraberlik olduğunu söylerim. 1 metrekare alanı olan vatandaşın bile tapusu olacak. Birilerini birilerinden ayırarak değil, birlikte hareket etmek zorundayız. Böylece her hakkımızı alırız. Birileri bu işi başka taraflara çekmeye çalışıyor. Yapılan çalışmaların belediye yönetimine faydası oluyormuş düşüncesiyle sürekli kazan kaynatılıyor. Ben halkımın yasal yollarla her zaman hakkını ararım. 57 senedir bu bölgede oturuyorum.  Elimize mülkiyet sorununun çözümü için bir fırsat geçti.  Burası rant bölgesi olduysa, bu rantı buradaki herkes paylaşacak,dışarıdan gelenler değil. Büyükşehir’inde bugüne kadar yapmadığını yapması lazım. Eğer olmaz ise bunun neden yapılamadığını sorgulamak lazım. Bir sözleşme olabilmesi için iki tarafında imzası lazım. Sizleri riske atmak yasal olmayan bir yolda gitmek gibi bir durum yok, hukuk ortada. Tek yumruk olarak hareket etmeliyiz. “

📆 27 Mart 2017 Pazartesi 11:10   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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9 Kızılcabölükspor 31 10 12 9 31 32 −1 42
10 24 Erzincanspor 30 9 11 10 29 28 +1 38
11 Erzin Bld. 31 10 8 13 32 43 −11 38
12 Kozan Bld. 30 9 10 11 33 37 −4 37
13 Tekirdağspor 30 8 10 12 27 39 −12 34
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15 Kartalspor 30 9 5 16 27 37 −10 32
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