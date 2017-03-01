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Maltepe’de tiyatro festivaline büyük ilgi
Maltepe’de tiyatro festivaline büyük ilgi

Maltepe Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği Tiyatro Festivali, “İvan İvanoviç Var mıydı, Yok muydu?” isimli tiyatro oyunuyla başladı.

Nazım Hikmet’in 1954 yılında Moskova’da yazdığı oyunun gösterimi, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde yapıldı.

 

Festivalin açılış oyununa, tiyatroseverler büyük ilgi gösterdi. Tiyatro Adam’ın sahnelediği, Rusya’da bir taşra kasabasında geçen oyunda, erdemleri ve otoritesi arasında kalan bir insanın yaşadıkları izleyiciyle buluştu. Emrah Eren’in yönettiği, dekor ve kostüm tasarımını Barış Dinçel’in üstlendiği oyunda Aşkın Şenol, Baransel Gürsoy, Berk Yaygın, Deniz Özmen, Fatih Koyunoğlu, Gökhan Azlağ ve Pınar Tuncegil rol aldı. Konusuyla güncelliğini koruyan oyunda güç ve mevki sahibi olmakla, insanın başka birine nasıl dönüşebileceği anlatıldı. İzleyicinin kendisiyle yüzleşmesine yol açan trajikomik oyunda, oyuncular sahne performanslarıyla büyük beğeni topladı.

 

30 Mart’a kadar devam edecek

 

Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde 30 Mart’a kadar ücretsiz devam edecek festivalde, dünyaca ünlü yazarların başyapıt niteliğindeki tiyatro eserleri, sezonun en iddialı tiyatro oyunları, sevilen oyuncular ve tiyatro grupları sahne alacak.

📆 27 Mart 2017 Pazartesi 10:47   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 30 17 10 3 46 18 +28 61 2017-18 2. Lig
2 Altay 31 15 12 4 57 31 +26 57 Play-off
3 Kocaelispor 30 14 11 5 49 29 +20 53
4 Ankara Demirspor 30 13 12 5 47 31 +16 51
5 Çorum Bld. 31 14 9 8 41 25 +16 51
6 Gölcükspor 30 12 10 8 36 34 +2 46
7 Van Bş. Bld. 31 11 10 10 31 35 −4 43
8 Bayburt GÖİ 30 11 9 10 37 32 +5 42
9 Kızılcabölükspor 31 10 12 9 31 32 −1 42
10 24 Erzincanspor 30 9 11 10 29 28 +1 38
11 Erzin Bld. 31 10 8 13 32 43 −11 38
12 Kozan Bld. 30 9 10 11 33 37 −4 37
13 Tekirdağspor 30 8 10 12 27 39 −12 34
14 Karacabey Birlikspor 30 8 8 14 49 50 −1 32
15 Kartalspor 30 9 5 16 27 37 −10 32
16 Cizrespor 31 7 10 14 21 40 −19 31 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 30 6 11 13 34 51 −17 29
18 Beylerbeyi 30 6 9 15 34 47 −13 27
19 Manavgatspor 30 4 13 13 21 43 −22 25

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