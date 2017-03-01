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Pendik’in “en çevreci” okulu seçildi
Pendik’in “en çevreci” okulu seçildi

“Pil Lig” projesi okula 15 bin lira ödül kazandırdı

 Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen “En Çevreci Okul” Yarışması’nda dereceye girenler, düzenlenen törenle açıklandı. Dereceye giren ilk üç okula ödül çeklerini veren Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, öğrencilerle birlikte yaklaşık 10 bin metrekarelik alana fidan dikti.

 İlki geçen yıl gerçekleştirilen “En Çevreci Okul” Yarışması’,  okullarda çevrecilik heyecanı yaşattı. Kent genelinde 24 okulun katıldığı yarışmada 50. Yıl Güzelyalı Ortaokulu “Pil Lig” Projesiyle birinci, Fatma Gören Eralp Ortaokulu “Çöpten Sanata” Projesiyle ikinci ve Öğretmen İbrahim Öztürk İlkokulu “Temizlik Sirkeden Sorulur Ekolojik Çevre Korunur” Projesiyle üçüncü oldu. Pendik Belediyesinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği yarışmada dereceye giren ilk üç okula sırasıyla 15 bin TL, 10 bin TL ve 5 bin TL’lik “yatırım ödülleri” verildi.

“Yeşillendirilebilecek her alana ağaç dikeceğiz”

 Çamlık Mahallesi’nde gerçekleşen törende bir konuşma yapan Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, yarışmaya katılan okullara teşekkür ederek “En büyük desteği milli eğitim camiasından görüyoruz. Arzu ettiğimiz hedefe varmak için daha çok çalışmalıyız. Yarışmaların yanı sıra Pendik’te yeşillendirebilecek her alanı ağaçlandırmayı sürdüreceğiz.” dedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz da bu yıl 24 okulun katıldığı “En Çevreci Okul” Yarışması’na gelecekte daha büyük katılım gerçekleştireceklerini söyledi.

 

Tören sonunda ise protokol, öğretmenler ve öğrencilerle birlikte 9 bin 800 metrekarelik alanda fıstık çamı dikildi. 

📆 27 Mart 2017 Pazartesi 10:39   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Sancaktepe Bld. 30 17 10 3 46 18 +28 61 2017-18 2. Lig
2 Altay 31 15 12 4 57 31 +26 57 Play-off
3 Kocaelispor 30 14 11 5 49 29 +20 53
4 Ankara Demirspor 30 13 12 5 47 31 +16 51
5 Çorum Bld. 31 14 9 8 41 25 +16 51
6 Gölcükspor 30 12 10 8 36 34 +2 46
7 Van Bş. Bld. 31 11 10 10 31 35 −4 43
8 Bayburt GÖİ 30 11 9 10 37 32 +5 42
9 Kızılcabölükspor 31 10 12 9 31 32 −1 42
10 24 Erzincanspor 30 9 11 10 29 28 +1 38
11 Erzin Bld. 31 10 8 13 32 43 −11 38
12 Kozan Bld. 30 9 10 11 33 37 −4 37
13 Tekirdağspor 30 8 10 12 27 39 −12 34
14 Karacabey Birlikspor 30 8 8 14 49 50 −1 32
15 Kartalspor 30 9 5 16 27 37 −10 32
16 Cizrespor 31 7 10 14 21 40 −19 31 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 30 6 11 13 34 51 −17 29
18 Beylerbeyi 30 6 9 15 34 47 −13 27
19 Manavgatspor 30 4 13 13 21 43 −22 25

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