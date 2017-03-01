Pendik’in “en çevreci” okulu seçildi

“Pil Lig” projesi okula 15 bin lira ödül kazandırdı

Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen “En Çevreci Okul” Yarışması’nda dereceye girenler, düzenlenen törenle açıklandı. Dereceye giren ilk üç okula ödül çeklerini veren Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, öğrencilerle birlikte yaklaşık 10 bin metrekarelik alana fidan dikti.

İlki geçen yıl gerçekleştirilen “En Çevreci Okul” Yarışması’, okullarda çevrecilik heyecanı yaşattı. Kent genelinde 24 okulun katıldığı yarışmada 50. Yıl Güzelyalı Ortaokulu “Pil Lig” Projesiyle birinci, Fatma Gören Eralp Ortaokulu “Çöpten Sanata” Projesiyle ikinci ve Öğretmen İbrahim Öztürk İlkokulu “Temizlik Sirkeden Sorulur Ekolojik Çevre Korunur” Projesiyle üçüncü oldu. Pendik Belediyesinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği yarışmada dereceye giren ilk üç okula sırasıyla 15 bin TL, 10 bin TL ve 5 bin TL’lik “yatırım ödülleri” verildi.

“Yeşillendirilebilecek her alana ağaç dikeceğiz”

Çamlık Mahallesi’nde gerçekleşen törende bir konuşma yapan Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, yarışmaya katılan okullara teşekkür ederek “En büyük desteği milli eğitim camiasından görüyoruz. Arzu ettiğimiz hedefe varmak için daha çok çalışmalıyız. Yarışmaların yanı sıra Pendik’te yeşillendirebilecek her alanı ağaçlandırmayı sürdüreceğiz.” dedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz da bu yıl 24 okulun katıldığı “En Çevreci Okul” Yarışması’na gelecekte daha büyük katılım gerçekleştireceklerini söyledi.

Tören sonunda ise protokol, öğretmenler ve öğrencilerle birlikte 9 bin 800 metrekarelik alanda fıstık çamı dikildi.