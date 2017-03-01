Elektronik cihazları çuvala doldurdular

Maltepe’de bir elektronik cihaz satış mağazasına giren maskeli ve silahlı 5 hırsız çuvala doldurdukları elektronik cihazlarla kayıplara karıştı.

Henüz belirlenmeyen miktarda elektronik cihaz çalan hırsızlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Maltepe Cevizli Mahallesi Tugay Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir elektronik cihaz satış mağazasında meydana geldi. Dün gece yarısı saat 04.00 sıralarında beyaz bir araçla mağazanın önüne gelen maskeli 5 hırsız silahlı soygun gerçekleştirdi.

Elektronik cihazları çuvala doldurdular

Hırsızlardan bir tanesi mağazanın dışında gözcülük yaparken diğerleri içeri girdi. Mağazaya giren hırsızlar güvenlik görevlisini silahla tehdit ederek etkisiz hale getirdi. Hırsızlardan bir tanesi güvenlik görevlisinin yanında kalırken diğerleri soygunu gerçekleştirmek için elektronik cihazların olduğu kısma geçti. Maskeli hırsızlar büyük bir hızla elektronik cihazları çuvala doldurdu. Henüz belirlenmeyen miktarda elektronik cihaz çalan hırsızlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Maskeli ve silahlı hırsızlar kamerada

Elektronik cihaz satış mağazasını soyan hırsızlar güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Kameralara yansıyan görüntülerde hırsızların beyaz bir araçla mağazanın önüne geldiği görülüyor. Araçtan inen hırsızlar hızla mağazaya yönelirken bir tanesi gözcü olarak kalıyor. Mağazaya giren hırsızlar güvenlik görevlisini silahla tehdit ederek etkisiz hala getiriyor. 1 hırsız silahla güvenlik görevlisinin yanında beklerken diğerleri ise elektronik cihazları çalıyor. Elektronik cihazları yanlarına getirdikleri çuvallara dolduran hırsızlar olay yerinden hızla uzaklaşıyor.

Öte yandan kameralara yansıyan görüntülerde silahlı hırsızların güvenlik görevlisinin cep telefonunu gasp ettiği de görülüyor.