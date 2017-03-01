Kartalspor 0-1 Altay

Geçtiğimiz haftayı bay geçen Kartalspor ligin 32.haftasında sahasında İzmir temsilcisi Altay’la karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın başında önemli pozisyonlar bulan ve gole çok yaklaşan Kartalspor bu fırsatları değerlendiremeyince karşılaşma sonunda üzülen taraf oldu.

Altay maçının kadrosunda sakatlıkları bulunan Osman Şimşek, Baran Basut, Tugay Kaya, Samet Eser ve gözünden ameliyat olan İbrahim Karaağaç yer almazken sakatlıktan çıkan Onur Acar uzun bir aradan sonra on sekiz kişilik kadroda yer aldı.

Teknik direktör Önder Deniz Kolgu, Ender Kaya, Yiğit Demirbilek, Ozan Solak, Emrah Taysi, Tulga Balcı, Sait Ulucan, Zafer Çuvalcı, Burak Yılmaz, Onur Acar, Yasin Şahan, Safa Serbest, Dündar Denizhan, Tahsin Hacımustafaoğlu, Görkem Güven, Yusuf Ocak, Recep Yaşar, Aytek Öktem ve Furkan Çarkçı’ya on sekiz kişilik kadroda yer verirken ilk onbirde ise kalede Ender Kaya, savunmada Ozan Solak, Emrah Taysi, Tulga Balcı, Sait Ulucan, önlerinde Yasin Şahan, Burak Yılmaz, orta sahada Recep Yaşar Dündar Denizhan, Tahsin Hacımustafaoğlu ve ileri uçta da Yusuf Ocak’a görev verdi.

Kartal stadyumunda saat 15:00’da başlayan karşılaşmayı Amasya bölgesi hakemlerimizden Bilal Köseoğlu yönetirken yardımcılıklarını Mustafa Gül ve Hasan Erdoğan üstlendi. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak ise Tuğrul Akkoyun görev aldı.

Kartalspor maça beyaz forma, beyaz şort ve beyaz konç ile çıkarken kaleci Ender Kaya yeşil forma giydi. Rakip Altay ise siyah beyaz çubuklu forma siyah şort ve siyah konç ile çıktı. Altay kalecisi Serkan Demirkol ise açık yeşil formayı tercih etti.

Karşılaşma öncesi gerçekleştirilen para atışı sonucu Altay takım kaptanı Murat Uluç kale seçimini yaparken karşılaşmaya Kartalspor başladı.

Teknik direktör Önder Deniz Kolgu, rakibinin ağır savunma oyuncularını göz önünde bulundurarak hücum bölgesinde Yusuf Ocak’a görev verdi. Bu yönde teknik ekibin planları tutarken girilen gol pozisyonlarında son vuruşlardaki eksiklik Kartalspor’un sahadan puansız ayrılmasında önemli etken oldu.

Karşılaşmanın henüz başlarında kazanılan serbest vuruşta, çalışılmış duran top organizasyonunu başarılı bir şekilde uygulayan Kartalspor Tahsin’i kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Tahsin bu pozisyonda kaleci Serkan’ı geçemedi.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında rakip kalede gol arayan Kartalspor ani gelişen Altay atağında kalesinde golü gördü.

52.dakikada sağ kanattan Necdet Kaba’nın ortasına ceza sahası arkasında Murat Uluç kafa vuruşunu yaptı ve topu Kartalspor ağlarına bıraktı. 1-0

Kartalspor kalan dakikalarda puan getirecek golü bulamayınca sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bordo-beyazlı ekip önümüzdeki Cumartesi günü deplasmanda Çorum Belediyespor’un konuğu olacak.