Film Parası Hediyelere Gitti

Ekranların ve beyaz perdenin başarılı oyuncusu Tolga Yüce, başarılı oyunculuğu yanında hanım arkadaşlarına aldığı pahalı hediyelerle de çok konuşuluyor. TV ekranlarındaki birçok başarılı yapımla izleyicinin beğenisini toplayan Tolga Yüce, beyaz perde de aynı başarıyı yakalayınca yapımların aradığı oyuncu konumuna geldi. Oyunculuk gücü yanında iş disipliniyle de övgü toplayan usta oyuncu kendinden çok yakınındakileri düşünen bir yapıya da sahip. Özellikle birlikte olduğu hanımlara aldığı pahalı hediyelerle çok konuşulan Tolga Yüce, baş rolünü oynadığı bir sinema filminin tüm parasını sevgilisine aldığı hediyeler için kullandı. Sevilen oyuncu Tolga Yüce “Sevdiğim ve yakınımdaki insanların mutluluğu bana en çok keyif veren durumların başında geliyor. Alnımın akıyla ve emeğimle kazandığımı sevdiğimin mutlu olması için harcamakta bana yanlış gelmiyor” dedi. Bir süre öncede sevgilisine aldığı astronomik rakamlı çanta ile kameralara yakalanan Tolga Yüce, kadınları mutlu etmenin yolunu bulmuş gibi görünüyor.