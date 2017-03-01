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Film Parası Hediyelere Gitti
Film Parası Hediyelere Gitti

Ekranların ve beyaz perdenin başarılı oyuncusu Tolga Yüce, başarılı oyunculuğu yanında hanım arkadaşlarına aldığı pahalı hediyelerle de çok konuşuluyor. TV ekranlarındaki birçok başarılı yapımla izleyicinin beğenisini toplayan Tolga Yüce, beyaz perde de aynı başarıyı yakalayınca yapımların aradığı oyuncu konumuna geldi. Oyunculuk gücü yanında iş disipliniyle de övgü toplayan usta oyuncu kendinden çok yakınındakileri düşünen bir yapıya da sahip. Özellikle birlikte olduğu hanımlara aldığı pahalı hediyelerle çok konuşulan Tolga Yüce, baş rolünü oynadığı bir sinema filminin tüm parasını sevgilisine aldığı hediyeler için kullandı. Sevilen oyuncu Tolga Yüce “Sevdiğim ve yakınımdaki insanların mutluluğu bana en çok keyif veren durumların başında geliyor. Alnımın akıyla ve emeğimle kazandığımı sevdiğimin mutlu olması için harcamakta bana yanlış gelmiyor” dedi. Bir süre öncede sevgilisine aldığı astronomik rakamlı çanta ile kameralara yakalanan Tolga Yüce, kadınları mutlu etmenin yolunu bulmuş gibi görünüyor.

📆 27 Mart 2017 Pazartesi 10:05   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 30 17 10 3 46 18 +28 61 2017-18 2. Lig
2 Altay 31 15 12 4 57 31 +26 57 Play-off
3 Kocaelispor 30 14 11 5 49 29 +20 53
4 Ankara Demirspor 30 13 12 5 47 31 +16 51
5 Çorum Bld. 31 14 9 8 41 25 +16 51
6 Gölcükspor 30 12 10 8 36 34 +2 46
7 Van Bş. Bld. 31 11 10 10 31 35 −4 43
8 Bayburt GÖİ 30 11 9 10 37 32 +5 42
9 Kızılcabölükspor 31 10 12 9 31 32 −1 42
10 24 Erzincanspor 30 9 11 10 29 28 +1 38
11 Erzin Bld. 31 10 8 13 32 43 −11 38
12 Kozan Bld. 30 9 10 11 33 37 −4 37
13 Tekirdağspor 30 8 10 12 27 39 −12 34
14 Karacabey Birlikspor 30 8 8 14 49 50 −1 32
15 Kartalspor 30 9 5 16 27 37 −10 32
16 Cizrespor 31 7 10 14 21 40 −19 31 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 30 6 11 13 34 51 −17 29
18 Beylerbeyi 30 6 9 15 34 47 −13 27
19 Manavgatspor 30 4 13 13 21 43 −22 25

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