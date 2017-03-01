“Okulumuzda İsmini Yaşattığımız Şehit Polis Kemal Tosun’u Andık”

Geçtiğimiz aylarda Kartal ilçemizde eski adı Vakıfbank Umut Çocukları Sosyal Rehabilitasyon Merkezi Yatılı Ortaokulu olan ve kimsesiz çocuklarımızın okuduğu okula 15 Temmuz şehitlerimizden Şehit Polis Kemal TOSUN’un ismi verilmişti. Kimsesiz çocukların okuduğu bir İmam Hatip Ortaokulu olan ve bu bakımdan Türkiye’de başka örneği bulunmayan okulun yeni ismi Şehit Polis Kemal Tosun İmam Hatip Ortaokulu olarak değiştirilmişti. 24 Kasım Pazar Günü, isim değişikliği hasebiyle ve Şehit Polis Kemal TOSUN’u ve tüm şehitlerimizi anmak için bir program düzenlendi.

Programa Kartal Kaymakamımız Cemil AKSAK, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ali Rıza AKA, Pendik Belediyesi Başkan Yardımcıları Öznur CANAYAKIN ve M. İzzet ÖZTOP, Ak Parti Kartal İlçe Başkanı Mehdi AKMAN, Kartal İlçe Milli Eğitim Şube Müdürümüz Tuncay Oruç, okul müdürleri, sivil toplum örgütleri temsilcileri, şehidimiz oğlu Mümin Can Tosun ve çok sayıda davetli katıldı.

Program, 15 Temmuz şehitlerimiz ve tüm şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Şehit Polis Kemal Tosun İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Dr. Mehmet AKGÜL açılış konuşmasını yaparak okula bu anlamlı ismin verilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sunuculuğunu Rehber Öğretmeni Leyla UÇAR’ın yaptığı programda Şehit Polis Kemal TOSUN’un hayatını anlatan slayt gösterilirken duygusal anlar yaşandı. Müzik Öğretmeni Hande TUFANOĞLU’nun yönetimindeki öğrenci korosu şehitlikle ilgili ezgiler seslendirerek büyük beğeni topladı. Öğrencilerden Okan SEVİNDİR şehitler için kendi yazdığı şiirini okuyarak misafirlerden büyük alkış aldı.

Programın ardından protokol ve davetliler okulun bahçesinde yer alan ve çocuklara hizmet verecek olan kafenin açılışını gerçekleştirdi.

Kemal Tosun kimdir?

15 Temmuz gecesi Boğaziçi Köprüsü’nde keskin nişancı tarafından vurularak şehit düşen Kemal Tosun, kısa bir süre önce emeklilik hakkı kazanmıştı ancak okuyan çocuklarının ihtiyaçlarını gidermek için görevine devam ediyordu.

53 yaşındaki Kemal TOSUN, darbe girişimi gecesi saat 23.30’da göreve çağırıldı. Apar topar görevinin başına gitmeye çalışan Tosun’a oğlu çelik yelek giymesini söyledi ancak Kemal TOSUN’un yanında çelik yeleği yoktu.

Aceleyle motosikletine binen Tosun, gece saat 01.00 sıralarında eşi Ayşe Tosun ile mesajlaşarak Kısıklı’da olduğu bilgisini verdi. Tosun, Boğaziçi Köprüsü’nü tanklarla kapatan hain askerler için harekete geçen Özel Hareket Şube Müdürüne eşlik etti. Boğaziçi Köprüsü’ne vardıkları sırada cuntacı askerler tarafından ateş açıldı. Tosun, köprü üzerindeki keskin nişancı tarafından sırtından vuruldu. Olay yerinde şehit düşen 2 çocuk babası Tosun’un eşi Ayşe Tosun, acı haberi saat 02.30’da aldı.

15 yıldır Recep Tayyip Erdoğan’a eskortluk yapıyordu

Eşinin emekliliği hak ettiği halde okuyan çocukları için görevine devam ettiğini söyleyen Ayşe Tosun, çocuklarının şehit evladı olmaktan gurur duyduğunu anlattı. 28 yıllık polis memuru olan Kemal Tosun, yaklaşık 15 yıldır motosikletle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eskortluk yapıyordu.

Şehit Polis Memuru Kemal Tosun memleketi Niğde’de defnedildi.