Ali Dumankaya’nın ev sahipliğinde, Mehmet Şimşek iş dünyası ile buluştu

Uludağ Ekonomi Zirvesi’ne katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, DKY İnşaat’ın sponsorluğunda düzenlenen yemekte iş dünyasının önemli isimleriyle bir araya geldi. Şimşek, DKY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya’nın ev sahipliği yaptığı yemekte, inşaat, bankacılık ve teknoloji sektörleri ile ilgili yorumları dinledi.

Yaptığı konuşmada, Türk tüketicisi için tüm yatırım araçları arasında en çok tercih edilenin gayrimenkul yatırımı olduğunun altını çizen Ali Dumankaya, 2017’de de sektörün çok daha hızlı büyüyeceğini ve kendi rekorlarını kıracağını belirtti. Ali Dumankaya; “Özellikle yılın ikinci yarısı ile birlikte ekonominin daha da canlanacağına ve yaklaşık 60 farklı sektöre hayat veren, yüzbinlerce kişiye ekmek kapısı olan gayrimenkul sektörünün de çok başarılı bir yıl geçireceğine hiç kuşkum yok. Bunda elbette hükümetimizin sunduğu desteklerin büyük payı olacak. Yabancıya konut satışının kolaylaştırılması ve vergi indirimleri, hem gayrimenkul firmalarını hem de küçük büyük tüm yatırımcıların daha güvenle hareket etmesini sağlayacak. Yabancı yatırımcılar için de Türkiye, özellikle de İstanbul konut açısından büyük bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Bu yılı sektör olarak 1.5 milyon konut satışıyla kapatacağımıza ve ülke ekonomisinde yine kaldıraç görevini üstleneceğimize inanıyorum” dedi.