İstanbullulara metro ve hastane müjdesi

Çekmeköy’de belediye ve hayırseverlerin desteğiyle hizmete başlayan aile sağlığı merkezinin açılışında konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, 15 Temmuz’da devlet hastanesinin 29 Ağustos’ta ise metronun açılacağını söylediÇekmeköy Belediyesi ile hayırsever bir işadamının destekleriyle yapılan yeni aile sağlığı merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Çekmeköy’de belediye ve hayırseverlerin desteğiyle hizmete başlayan aile sağlığı merkezinin açılışında konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, 15 Temmuz’da devlet hastanesinin 29 Ağustos’ta ise metronun açılacağını söyledi

Çekmeköy Belediyesi ile hayırsever bir işadamının destekleriyle yapılan yeni aile sağlığı merkezi düzenlenen törenle açıldı. Çekmeköy Merkez Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi’nde faaliyete başlayan aile sağlığı merkezinin açılışına Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, İstanbul Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Dr. Bayram Çiçek ile vatandaşlar katıldı.

Çekmeköy’ün sağlık ve eğitim alanında sorunsuz hale gelmesini arzuladıklarını ifade eden Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Çekmeköy bir eğitim vadisi olsun istedik. Sağlık alanında halkımız ihtiyaç duyduğunda ulaşma imkanını sağlayalım istedik.Güzel müesseseleri ilçemize kazandırdık. Önümüzdeki süreçte Çekmeköy’e eğitim yuvaları kazandıracağız. Çekmeköy’ün merkezinde böyle bir okul yapacak alan bulamayız diye kapalı Pazar alanını planlarda altını otopark üzerini ise ilkokul ve ortaokul alanı yaptık. Orada ilk orta ve lise okullarımız olacak. Altına iki kat otopark koyduk.Otoparkın gelirini de milli eğitime verdik” dedi.

Çekmeköy’e gelecek olan metro ile ilçeye yapılacak olan devlet hastanesiyle ilgili iki önemli müjde veren Başkan Poyraz, “Çekmeköy’e metro geliyor. 29 Ağustos’ta Madenler’den metroya binip İstanbul’un her noktasına ulaşacağız. Madenler’den metroya binip 12 dakikaya Ümraniye’ye 20 dakikaya Üsküdar’a gideceğiz. Yine Madenler’den Taşdelen’e 3 durağı olan oradan da Sancaktepe Sultanbeyli ve Sabiha Gökçen’e ulaşavcak olan metronun temelini de 15 Mayıs’ta atacağız. Çekmeköy Devlet Hastanemizi de 15 Temmuz’da hizmete açacağız” açıklamasında bulundu.

Açılışta konuşan Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, ilçeye yapılacak olan hükümet konağı projesinin bakanlık programına girdiğini söyledi.aile sağlığı merkezlerinde görev yapan doktorlara da mesaj veren Kansız, “Güzel hijyenik bir ortamda gelen hastalara sağlık elemanları bir bakış bir güler yüzle hoş geldiniz dedi mi hastalığın ciddi bir kısmı hallolur. Ondan sonrasını da karşılıklı işbirliği ile hallederiz. Çekmeköy’ü daha güzel noktalara getirmek için hep birlikte gayret gösteririz” dedi. Yapılan konuşmaların ardından aile sağlığı merkezi açıldı.