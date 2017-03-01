Kartal Belediyesi’nden Sudan Sebep Fidan Dağıtımı

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün “Dünya Su Günü” ve “Orman Haftası” kapsamında 1 Martta başlattığı ”Sudan Sebep Fidan Dağıtımı” projesi devam ediyor. Proje kapsamında 2 kilo ambalaj atığı toplayan herkese çam fidanı veriliyor. Bu kapsamda projeye katılarak kilolarca ambalaj atığı toplayan Sabri Taşkın Özel Eğitim İş Uygulama Okulu öğrencilerine de topladıkları ambalaj atıklarına karşılık fidan dağıtımı yapıldı.

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından özel öğrencilerin topladıkları yaklaşık 150 kilo ambalaj atığı karşılığında öğrenci ve okul yönetimine toplam 75 adet fidan verildi. Kartal Çavuşoğlu’nda bulunan okuldaki etkinliğe Kartal Belediyesi Başkan Vekili ve Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars, Okul Müdürü Nafiye Öztuğ, Okul Müdür Yardımcıları; Sinan Şahin, Yasin Kara ile okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

Kartal Belediyesi’nin başlattığı “Sudan Sebep Fidan Dağıtımı” projesinin bu seferki durağı Kartal Çavuşoğlu Sabri Taşkın Özel Eğitim İş Uygulama Okulu oldu. Toplanan ambalaj atıkları karşılığında verilen fidanları Kartal Belediyesi Başkan Vekili ve Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan’dan alan öğrenciler, en kısa zamanda fidanları dikmek için sabırsızlanırken Okul Müdürü Nafiye Öztuğ, Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan’a gerçekleştirdikleri çevre projelerinden ve okula yaptıkları yardımlardan dolayı teşekkür etti. Kısa bir konuşma yapan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan, Türkiye’nin sınırlı su kaynaklarına sahip olduğunu belirterek suyun tasarruflu kullanılması konusunda öğrencilerin bilinçlenmesi gerektiğini ifade etti. Çocukların topladıkları 150 kilo ambalaj atığı ile önemli bir kirlenmenin önüne geçtiklerini ve dikecekleri fidanlar ile geleceğe yeşil bir miras bıraktıklarını belirten Fidan, öğrencilere tek tek çam fidanlarını verdi. Kartal’ın Çavuşoğlu Mahallesi’nde bulunan ve 121 zihinsel engelli öğrencinin eğitim gördüğü Sabri Taşkın Özel Eğitim İş Uygulama Okulu’nun Müdürü Nafiye Öztuğ ise Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün destekleriyle hep yanlarında olduğunu ve verilen desteklerden dolayı mutlu olduklarını söyledi.