Ahmet Şimşek’te Nostaljik yarışma

Ahmet Şimşek Kolejinde bir dönem televizyonlarda izlenme rekorları kıran “Bir Kelime, Bir İşlem” yarışması düzenlendi.

Ahmet Şimşek Ortaokulu Matematik ve Türkçe Bölümü tarafından 6. ve 7. Sınıfları arasında düzenlenen “Bir kelime, bir işlem” yarışmasını 6-B ile 7-A sınıfları kazandı. Yarışmanın şampiyonlarına çeşitli ödüller verildi.

Bir dönem televizyonlarda izlenme rekorları kıran “Bir Kelime, Bir İşlem” yarışmasından esinlenerek hazırlanan yarışmanın sunuculuğunu Türkçe Öğretmeni Hüseyin Bayansal yaptı. Oldukça çekişmeli geçen yarışmanın jüri üyeleri ise Matematik Öğretmeni Hakan Şenel, Matematik Öğretmeni Ahmet Tüzün, Türkçe Öğretmeni Selma Dündar, Türkçe Öğretmeni Sinan Güneş ve Matematik Öğretmeni Erdal Erdem’den oluştu.

“Yarışma çok beğenildi.”

Yarışmanın ilk kez geçen yıl düzenlendiğini, bu yıl da çok beğenildiğini belirten Ahmet Şimşek Ortaokulu Matematik Bölümü Başkanı Hakan Şenel, “Yarışmamız çok çekişmeli geçti. Öğrencilerimiz heyecan dolu yarışmada hem eğlendiler, hem de işlem yapma hızlarını ve kelime oluşturma güçlerini arttırmış oldular. Bu eğlenceli ve güzel yarışmaya emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederiz.” dedi.