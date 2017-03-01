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Müşterilerine numaratörle sıra veren sahte hoca yakalandı
Müşterilerine numaratörle sıra veren sahte hoca yakalandı

Kartal’da vatandaşları muska yazarak tedavi etme ve cin çıkarma vaadiyle dolandıran sahte hoca yakalandı. Sahte hocanın evine numaratör koyarak vatandaşlara sıra numarası verdiği ortaya çıktı.

 

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kendisini “hoca” olarak tanıtan bir şahsın çocuğu olmayan vatandaşları dolandırdığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan takiplerde sahte hocanın çocuğu olmayan vatandaşları muska yazarak tedavi etme ve cin çıkarma vaadiyle dolandırdığı tespit edildi. Bunun üzerine Kartal Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sahte hocanın ikamet adresine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramalarda evde bulunan numaratör polis ekiplerini şaşkına çevirdi. Sahte hocanın vatandaşlara sıra numarası vererek beklemeye aldığı ortaya çıktı. Evde yapılan aramalarda muska yazmak içi kullanılan çok sayıda matbu kağıt, müşterilerden alındığı değerlendirilen 6 bin 300 TL para, oklava ve diğer eşyalar ele geçirildi. Yapılan operasyonda sahte hoca S.G. ile ona yardım ettiği belirlenen T.G., İ.G. ve A.C.G. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

📆 24 Mart 2017 Cuma 15:21   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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4 Ankara Demirspor 30 13 12 5 47 31 +16 51
5 Çorum Bld. 30 13 9 8 39 25 +14 48
6 Gölcükspor 29 12 10 7 35 30 +5 46
7 Kızılcabölükspor 30 10 12 8 30 28 +2 42
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11 Kozan Bld. 29 9 9 11 32 36 −4 36
12 Erzin Bld. 30 9 8 13 28 42 −14 35
13 Tekirdağspor 29 8 9 12 27 39 −12 33
14 Kartalspor 29 9 5 15 27 36 −9 32
15 Karacabey Birlikspor 29 8 7 14 48 49 −1 31
16 Cizrespor 30 7 9 14 21 40 −19 30 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 29 6 10 13 33 50 −17 28
18 Beylerbeyi 29 6 9 14 32 44 −12 27
19 Manavgatspor 29 3 13 13 18 41 −23 22

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