Uluslararası İyilik Ödülleri 2017 - Türkiye Diyanet Vakfı
Ahmet Şimşek Koleji
Kartal Gazetesi » Manşet » Fatih’te karton kağıt toplayan geri dönüşüm aracında yangın çıktı
Fatih’te karton kağıt toplayan geri dönüşüm aracında yangın çıktı
Fatih’te karton kağıt toplayan geri dönüşüm aracında yangın çıktı

Fatih’te karton kağıt toplayan geri dönüşüm aracında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, Gedikpaşa’daki geri dönüşüm noktasından aldığı karton kağıtları Silivrikapı’daki geri dönüşüm merkezine götürmek üzere yola çıkan geri dönüşüm aracının, Aksaray Küçük Langa Aralığı Caddesi’nden geçtiği sırada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracın arkasında bulunan içi karton dolu konteyner henüz belirlenmeyen bir nedenden yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların uyarması üzerine aracı kenara çeken şoför önce çöp konteynerini araçtan indirdi ardından durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelene kadar yanan geri dönüşüm konteynerine ilk müdahaleyi Fatih Belediyesinin sulama çalışmaları yapan ekiplerin yaptı. Ardından olay yerine gelen itfaiye görevlilerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının söndürülmesi sonrasında araç, Silivrikapı’daki geri dönüşüm merkezine götürüldü.

Öte yandan aracın alevler içinde kalması vatandaşların cep telefonlarına saniye saniye kaydedildi.

Olayın görgü tanıdığı Sait Arsan, “ Araba giderken yanıyordu, biz görünce olayı hemen şoförü uyardık. Sonra aracı durdurup konteyneri indirdi, yanıyordu sulama aracı geldi ilk o müdahale etti sonra itfaiye geldi söndürdüler. Bu araçlar kağıt toplayan araçlar sadece kağıt vardı, yangın neden çıkmış bilmiyoruz belki biri içerisine yanlışlıkla izmarit atmış olabilir” dedi.

Olay anı cep telefonu kamerasında

Cep telefonuna kamerasına yansıyan görüntülerde aracın alevler içinde kaldığı görülüyor. İlk müdahaleyi Fatih Belediyesi bağlı sulama ekipleri yapıyor. Ardından itfaiye ekipleri geri dönüşüm aracını söndürüyor.

📆 24 Mart 2017 Cuma 14:03   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Erdoğanlar Bina-Site Yönetim
Vadistanbul

İSTANBUL'DA HAVA

İSTANBUL

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Kartal Belediyesi Başarılı mı?

Sonuçlar

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 29 17 9 3 45 17 +28 60 2017-18 2. Lig
2 Altay 30 14 12 4 56 31 +25 54 Play-off
3 Kocaelispor 29 14 11 4 49 27 +22 53
4 Ankara Demirspor 30 13 12 5 47 31 +16 51
5 Çorum Bld. 30 13 9 8 39 25 +14 48
6 Gölcükspor 29 12 10 7 35 30 +5 46
7 Kızılcabölükspor 30 10 12 8 30 28 +2 42
8 Van Bş. Bld. 30 10 10 10 29 34 −5 40
9 Bayburt GÖİ 29 10 9 10 33 31 +2 39
10 24 Erzincanspor 29 9 11 9 28 26 +2 38
11 Kozan Bld. 29 9 9 11 32 36 −4 36
12 Erzin Bld. 30 9 8 13 28 42 −14 35
13 Tekirdağspor 29 8 9 12 27 39 −12 33
14 Kartalspor 29 9 5 15 27 36 −9 32
15 Karacabey Birlikspor 29 8 7 14 48 49 −1 31
16 Cizrespor 30 7 9 14 21 40 −19 30 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 29 6 10 13 33 50 −17 28
18 Beylerbeyi 29 6 9 14 32 44 −12 27
19 Manavgatspor 29 3 13 13 18 41 −23 22

BAĞLANTILAR

tuzla universitesi proje baskan Sağlık parti huseyin kartalspor oz ak yardim kartal GÜNCEL yazici mac merkezi belediyesi sadi Altinok kartalda Eğitim sultanbeyli turkiye ziyaret Spor kaza anma futbol Sancaktepe cocuk mehmet pendik şimşek istanbul ahmet kadikoy maltepe gunu mutlu koleji meclis yeni Belediye baskani chp