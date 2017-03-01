Burhan Kuzu Rejim Değişikliği Söylentilerine Sert Çıktı

AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, Kağıthane Belediyesi’nin Hürriyet Mahallesi’nde gerçekleştirdiği Kadın Kent Gönüllüleri Toplantısı’nda gündemdeki Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Her gün Kağıthane’nin farklı bir mahallesinde mahalle sakini kadınlarla bir araya gelinerek istek ve önerilerin değerlendirildiği Kadın Kent Gönüllüleri Toplantıları’nın Hürriyet Mahallesi’ndeki oturumuna AK Parti İstanbul Milletvekili ve Anayasa Profesörü Burhan Kuzu da katıldı. Mahalle sakini kadınların yoğun ilgi gösterdiği programda Kağıthane ve ülke gündemi değerlendirildi.

Türk bayrağına izin yok, paçavralara izin var

Toplantıda ilk sözü alan Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 16 Nisanda yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Sistemi Referandumu ile ilgili olarak; “Türkiye Cumhuriyet’inin demokratik yollarla göreve gelmiş hükümetinin bakanlarının çalışma yapmasına, toplantı yapmasına Avrupa’da izin vermiyorlar. AK Parti’nin, Milliyetçi Hareket Partisi’nin yöneticilerine Türk bayrağı, Atatürk posteri önünde toplantı yapmalarına izin vermiyorlar. Kime izin veriyorlar? Terörist başının posterinin önünde, paçavralarla ‘hayır’ kampanyası yapan terör örgütlerine destek veriyorlar. Milletvekili gönderiyorlar. Almanya, Hollanda gibi ülkeler devlet kanallarında ‘hayır’ kampanyası yapıyorlar.” dedi.

Rejim değişikliğine kimsenin gücü yetmez

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Anayasa Profesörü Burhan Kuzu da Hürriyet Mahalleli kadınlara hitap ettiği konuşmasında; rejim değişikliği söylentilerinin koca bir yalan olduğunu belirterek; “ Rejim değişikliğine bin defa hayır, bir milyon defa hayır. Atatürk yerinde, demokrasi yerinde, bayrak yerinde, devlet yerinde. Rejim bu işte. Buna zerre kadar yan bakan yok. Bu nasıl bir rejim değişikliğidir insan bunu söylerken biraz utanır. Anayasa diyor ki, ülke milletiyle bölünmez bir bütündür. Bu madde orada olduğu sürece hiçbir Allah’ın kulunun bu ülkeyi bölmeye hak ve yetkisi yoktur ve gücü de yetmez.” ifadelerini kullandı.

‘Hayır’ oyu veren vatandaşların verecekleri oylara sonuna kadar saygı duyduğunu belirten Milletvekili Kuzu; “ İnsanlar kendi özgür iradeleriyle tabi ki de arzu ettikleri şekilde oy kullanabilirler ama bunu sağlam temellere oturtmak gerek. Eğer sen ülke bölünecek, rejim değişecek diye ‘hayır’ oyu veriyorsan bu doğru olmaz.” dedi.

Kadınların sözlü ve yazılı olarak talep, istek ve önerilerini de ilettikleri programa Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın eşi Fatma Kılıç, Kağıthane Belediye Başkan Yardımcıları ve Kağıthane AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Karaköse de katıldı.