Girne Mahallesi pazarına kavuştu

Maltepe Belediyesi, binlerce kişinin imzası ve talebi üzerine ilçe genelindeki 11. semt pazarını Girne Mahallesi’nde açtı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Bizim için asıl olan vatandaşa hizmet etmektir. Halkımıza hayırlı olsun” dedi.

Semt pazarının açılışına Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Maltepe İlçe Başkanı Zeynep Babacan, Anadolu Yakası Pazarcılar Odası Başkanı Mehmet Emin Yarar, Girne Mahalle Muhtarı Tevfik Songün ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Girne Mahallesi’ne bağlı Nehir Sokak, Mutluluk Sokak ve Reyhanlı Sokağı içine alan ve 800 metre uzunluğundaki semt pazarı, 200’e yakın pazar esnafına ekmek kapısı açarken, 15 bin kişinin pazar sorununa da çözüm oldu.

Başkan Kılıç, “Bizim için asıl olan vatandaşa hizmet etmektir. Uzun süredir bu alan üzerine konuşuyorduk. Niyet iyi olduğu zaman çözüm daha kolay oluyor. Pazarcı esnafımızla sürekli bir araya geliyor, onlarla sohbet etme imkanı buluyorum. Zor olduğunu biliyorum. Pazarcı esnafımıza verdikleri emek için çok teşekkür ediyorum. Tüm halkımıza hayırlı olsun” diye konuştu.