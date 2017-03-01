Girne Mahallesi pazarına kavuştu

Semt pazarının açılışına Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Maltepe İlçe Başkanı Zeynep Babacan, Anadolu Yakası Pazarcılar Odası Başkanı Mehmet Emin Yarar, Girne Mahalle Muhtarı Tevfik Songün ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Girne Mahallesi’ne bağlı Nehir Sokak, Mutluluk Sokak ve Reyhanlı Sokağı içine alan ve 800 metre uzunluğundaki semt pazarı, 200’e yakın pazar esnafına ekmek kapısı açarken, 15 bin kişinin pazar sorununa da çözüm oldu.
Başkan Kılıç, “Bizim için asıl olan vatandaşa hizmet etmektir. Uzun süredir bu alan üzerine konuşuyorduk. Niyet iyi olduğu zaman çözüm daha kolay oluyor. Pazarcı esnafımızla sürekli bir araya geliyor, onlarla sohbet etme imkanı buluyorum. Zor olduğunu biliyorum. Pazarcı esnafımıza verdikleri emek için çok teşekkür ediyorum. Tüm halkımıza hayırlı olsun” diye konuştu.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Sancaktepe Bld.
|29
|17
|9
|3
|45
|17
|+28
|60
|2017-18 2. Lig
|2
|Altay
|30
|14
|12
|4
|56
|31
|+25
|54
|Play-off
|3
|Kocaelispor
|29
|14
|11
|4
|49
|27
|+22
|53
|4
|Ankara Demirspor
|30
|13
|12
|5
|47
|31
|+16
|51
|5
|Çorum Bld.
|30
|13
|9
|8
|39
|25
|+14
|48
|6
|Gölcükspor
|29
|12
|10
|7
|35
|30
|+5
|46
|7
|Kızılcabölükspor
|30
|10
|12
|8
|30
|28
|+2
|42
|8
|Van Bş. Bld.
|30
|10
|10
|10
|29
|34
|−5
|40
|9
|Bayburt GÖİ
|29
|10
|9
|10
|33
|31
|+2
|39
|10
|24 Erzincanspor
|29
|9
|11
|9
|28
|26
|+2
|38
|11
|Kozan Bld.
|29
|9
|9
|11
|32
|36
|−4
|36
|12
|Erzin Bld.
|30
|9
|8
|13
|28
|42
|−14
|35
|13
|Tekirdağspor
|29
|8
|9
|12
|27
|39
|−12
|33
|14
|Kartalspor
|29
|9
|5
|15
|27
|36
|−9
|32
|15
|Karacabey Birlikspor
|29
|8
|7
|14
|48
|49
|−1
|31
|16
|Cizrespor
|30
|7
|9
|14
|21
|40
|−19
|30
|2017-18 BAL
|17
|Kütahyaspor
|29
|6
|10
|13
|33
|50
|−17
|28
|18
|Beylerbeyi
|29
|6
|9
|14
|32
|44
|−12
|27
|19
|Manavgatspor
|29
|3
|13
|13
|18
|41
|−23
|22
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