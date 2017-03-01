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Kartal’da Lale Festivali başladı
Kartal’da Lale Festivali başladı

Kartal Belediyesi Lale Festivali kapsamında vatandaşlara binlerce lale soğanı dağıtıldı.

Kartal Belediyesi tarafından lalenin ana vatanı sayılan Soğanlık’ta düzenlenen 6. Lale Festivali başladı. Soğanlık Kültür Merkezinin bahçesinde düzenlenen festival kapsamında vatandaşlara binlerce lale soğanı dağıtıldı. Festivalde cam ustası tarafından yapılan çam laleler büyük beğeni toplarken, müzik ve dans grupları çeşitli gösteriler sundu. Vatandaşlar lale soğanı alabilmek için sıraya girerken, belediye görevlileri binlerce lale soğanını vatandaşlara dağıttı. Vatandaşlara lale soğanıyla birlikte lalenin nasıl yetiştirileceğine dair bilgilendirici broşür de verildi.

Etkinlikte konuşan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan, lalenin Soğanlık’tan çıkarak dünyaya yayıldığını söyledi. Fidan, “Lale Soğanlık’a ait bir bitki. Soğanlık’ın isminin gelişi de buradan, lalenin yetiştirilmesinden gelir. Lale buradan yetiştirilerek Osmanlı sarayına, saraydan da birçok ülkelere gitmiştir. Lale festivalini biz çok önemsiyoruz. Bütün dünya lale tohumlarını buradan alabilmiştir. Yerelden başlayarak, daha sonra da uluslararası arenada bu festivalin yaygınlaşmasını hedefliyoruz. Amacımız bu bitkinin buraya ait olduğunu göstermek” dedi.

Festival kapsamında binlerce lale soğanı dağıtacaklarını kaydeden Fidan, “Bugün binlerce lale fidanı dağıtacağız. Lalenin nasıl dikildiğini ve nasıl yetiştirildiğini öğrenecekler. Çocuklar ve gençlerimizi buna yönlendiriyoruz. Belediye olarak Soğanlık’ta bir lale parkı yapmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

i tarafından düzenlenen 6.

📆 24 Mart 2017 Cuma 13:38   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Altay 30 14 12 4 56 31 +25 54 Play-off
3 Kocaelispor 29 14 11 4 49 27 +22 53
4 Ankara Demirspor 30 13 12 5 47 31 +16 51
5 Çorum Bld. 30 13 9 8 39 25 +14 48
6 Gölcükspor 29 12 10 7 35 30 +5 46
7 Kızılcabölükspor 30 10 12 8 30 28 +2 42
8 Van Bş. Bld. 30 10 10 10 29 34 −5 40
9 Bayburt GÖİ 29 10 9 10 33 31 +2 39
10 24 Erzincanspor 29 9 11 9 28 26 +2 38
11 Kozan Bld. 29 9 9 11 32 36 −4 36
12 Erzin Bld. 30 9 8 13 28 42 −14 35
13 Tekirdağspor 29 8 9 12 27 39 −12 33
14 Kartalspor 29 9 5 15 27 36 −9 32
15 Karacabey Birlikspor 29 8 7 14 48 49 −1 31
16 Cizrespor 30 7 9 14 21 40 −19 30 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 29 6 10 13 33 50 −17 28
18 Beylerbeyi 29 6 9 14 32 44 −12 27
19 Manavgatspor 29 3 13 13 18 41 −23 22

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