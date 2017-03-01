Nurullah Genç’ten Lise Öğrencilerine “Başarı Bedel İster” Semineri

Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü her ay düzenlediği seminerlerle lise öğrencileriyle tanınmış yazarları bir araya getiriyor. Bu ay altıncısı düzenlenen seminerin konuğu şair, yazar Nurullah Genç oldu.

Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezinde gerçekleştirilen seminere Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza AKA, Kartal İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Tuncay ORUÇ, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katılım sağladı.

Şair, yazar, edebiyatçı aynı zamanda İktisat Profesörü olan Nurullah GENÇ akıcı ve keyifli bir seminer sunumu gerçekleştirdi. Zorluklar içinde hem çalışıp hem okuyan ve nihayetinde birçok alanda ciddi başarılar elde eden Nurullah GENÇ, hayat tecrübelerinin yanında Doğu, Batı ve İslam Medeniyetlerinin temel kaynaklarından ve önemli şahsiyetlerinden örnekler vererek doyurucu bir anlatım sergiledi.

İbn-i Haldun’un “Tavırlar Nazariyesi” üzerinden Dünyayı ve özelde Türkiye’yi anlatan Nurullah GENÇ, “Eğer daha iyi bir Türkiye, daha iyi bir Dünya hayal ediyorsak çok çalışmak ve başarmak zorundayız. Geleceğimiz burada saklı, mevzu bu kadar mühim!” dedi. İnsanların “düşünenler”, “yapanlar” ve “hem düşünüp hem yapanlar” diye üç gruba ayrıldığını ifade eden Nurullah GENÇ: “Biz hem düşünüp hem yapanlar sınıfında olmalıyız. Bunu gerçekleştirebilmek için de başarının üç yolunu uygulamalıyız. Ben buna 3T Kuralı diyorum: “tedric” yani aşamalı, adım adım; “tecdid” kendini yenileyerek ve “tecrid” çalışmaya odaklanıp dış dünyadan gerekli oranda kendini soyutlayarak başarıya ulaşabiliriz. İşte başarının bedeli de budur.” İfadeleriyle başarının formülünü ortaya koydu.

İnsanın işe kendini tanımayla başlaması gerektiğini dile getiren Nurullah GENÇ her şeyin temelinde insanın olduğunu söyledi. Kendinizi değiştirirseniz Dünya değişir diyen Nurullah GENÇ, değişim için öğrencilere: “Azimli olun, başarıda ısrar edin. Mutlaka gelecek hayaliniz olsun. “Yirmi yıl sonra nerede olacağım?” sorusunu kendinize sorun. Planlı ve programlı bir şekilde çalışın. Unutmayın, hayali olmayanın planı ve programı da olmaz. Zamanın değerini bilin. Hanginizi kaybettiği bir dakikasını bir lirası kadar aradı? Sadece derslerle kendinizi sınırlandırmayın. Çok okuyun ama seçerek okuyun. Her bilgiyi kafanıza dolduramazsınız. Tarih okuyun, Edebiyat okuyun, şiir okuyun. Ama unutmayın Tarihin ve Edebiyatın seçime tahammülü yoktur. İkisini de bilmek zorundasınız. Bilgiyi ise temel kaynaklardan almanız gerekli. Malumata çok itibar etmeyin.” Tavsiyelerinde bulundu.

Seminer sonunda öğrencilerin sorularını cevaplandıran ve istek üzerine ünlü şiirlerinden bazılarını okuyan Nurullah GENÇ salondan büyük alkış aldı.

“Bu buluşmaya vesile olan Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza AKA’ya teşekkür ediyorum.” diyen Nurullah GENÇ’e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza AKA da etkili sunumundan dolayı teşekkür ederek, çiçek takdiminde bulundu.