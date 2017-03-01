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Ahmet Şimşek’te Tiyatroyu önemsiyorlar
Ahmet Şimşek’te Tiyatroyu önemsiyorlar

Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, İstanbul Devlet Tiyatrolarının sahneye koyduğu “Sessizliğin içinden” adlı tiyatro oyununu izlediler.  Öğrenciler, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri Gülpınar Zengin’le Tuğba Özbek’in organize ettiği “Tiyatro Günleri” etkinliğinde engelli bireylere karşı empati kurmak gerektiğini bir kez daha hatırladılar.

“Empati kurdular”

Tiyatro etkinliklerini her fırsatta gerçekleştirdiklerini belirten Edebiyat Öğretmeni Tuğba Özbek, “Öğrencilerimiz tiyatro etkinliklerinden büyük keyif alıyorlar. ‘Sessizliğin içinden’ isimli oyunu izlemeye 30 öğrencimiz katıldı.  Oyun farkındalık yarattı ve öğrencilerimiz bu oyun ile engelli bireylere karşı empati kurmak gerektiğini bir kez daha hatırladı. Ayrıca, Devlet Tiyatrosu sanatçılarını izlemek öğrencilerimize büyük keyif verdi. Çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Tiyatro etkinliklerimizi devam ettireceğiz.” dedi.

📆 24 Mart 2017 Cuma 11:27   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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4 Ankara Demirspor 30 13 12 5 47 31 +16 51
5 Çorum Bld. 30 13 9 8 39 25 +14 48
6 Gölcükspor 29 12 10 7 35 30 +5 46
7 Kızılcabölükspor 30 10 12 8 30 28 +2 42
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11 Kozan Bld. 29 9 9 11 32 36 −4 36
12 Erzin Bld. 30 9 8 13 28 42 −14 35
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14 Kartalspor 29 9 5 15 27 36 −9 32
15 Karacabey Birlikspor 29 8 7 14 48 49 −1 31
16 Cizrespor 30 7 9 14 21 40 −19 30 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 29 6 10 13 33 50 −17 28
18 Beylerbeyi 29 6 9 14 32 44 −12 27
19 Manavgatspor 29 3 13 13 18 41 −23 22

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