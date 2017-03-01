İstanbul’da yabancı yatırımcıya doğrudan hizmet

İBB, İTO, İSO ve TİM başkanlarından oluşan İSTKA Yönetim Kurulu ile birlikte açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Vasip Şahin, “Ajans bünyesindeki Yatırım Destek Ofisimizde yabancı yatırımcıya doğrudan hizmeti başlatıyoruz.

İstanbul’a gelen yabancı yatırımcı, 7 kamu kuruluşundaki işlemlerinin başvurusunu, takibini ve sonuçlanmasını görevli personel aracılığıyla gerçekleştirecek. Bu kuruluşlara tek tek gidilmesine gerek kalmayacak” dedi.

İstanbul’un 2009’dan bu yana küresel ekonomide söz sahibi, yüksek katma değer üreten yenilikçi, üretici ve girişimci ruhunu besleyen bir ekonomik hayata sahip olması için çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), kente kattığı ve katacağı değerleri açıkladı. İSTKA Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Valisi Vasip Şahin, İSTKA Yönetim Kurulu üyeleri İBB Başkanı Kadir Topbaş, İTO Başkanı İbrahim Çağlar, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan katılımıyla gerçekleşen basın toplantısında ajansın projelerini aktardı.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Yönetim Kurulu Başkanı Vasip Şahin “Her yıl verdiğimiz yaklaşık 100 milyon liralık destekle ilk desteğimizi verdiğimiz 2010 yılından bu yana 402’si ekonomik kalkınma, 308’i sosyal kalkınmaya katkı sağlamak üzere 710 projenin hayata geçmesini sağladık” dedi. İSTKA’nın faaliyetlerini kentin bütün kesimlerini kapsayarak sürdürdüğüne işaret eden Vali Şahin, “Katma değeri yüksek sektörlerin İstanbul ekonomisi içindeki ağırlığının artması için çalışıyoruz. Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasında kentimizin rolünün ne kadar büyük olduğunun bilinciyle İstanbul’u birlikte geleceğe taşıyoruz” diye konuştu.

Projelerini sunan kurum ve kuruluşların hedeflerini hibeler ve destekler yoluyla hayata geçirmelerini sağladıklarını ayrıca Türkiye’nin kalkınma hedeflerinin gerçekleşebilmesi için bu yıl İSTKA’nın güdümlü projeler olarak adlandırılan büyük ölçekli projelere odaklandığını söyleyen Vali Şahin, “İstanbul’un ulusal kalkınma hedefleriyle uyumlu ihtiyaçlarını tespit edecek uzman personelimiz sayesinde proje konuları hazırlıyoruz” dedi.

Vali Şahin, sözlerine şöyle devam etti: “Borsa İstanbul ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliğiyle de Finans Teknopark Projesinin çalışmaları devam ediyor. Bu yıl İstanbul Ticaret Odası Bilgiyi Ticarileştirme ve Araştırma Vakfının İstanbul Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Living Lab Deneyim Merkezi projeleri başlatıldı. Çelik İhracatçıları Birliğiyle İstanbul Teknik Üniversitesinde açılan Çelik Test ve Araştırma Merkezi ile Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi projeleri halen faaliyetlerini sürdürüyor.”

Yabancı yatırımcıya doğrudan hizmet başlıyor

Vali Şahin, İSTKA bünyesinde bulunan Yatırım Destek Ofisinin her yıl İstanbul’un yatırım ortamını farklı bir bakış açısıyla yansıtan İstanbul Yatırım Rehberini 7 farklı dilde yayınladığını söyledi. Yatırım Destek Ofisini yabancı yatırımcıya doğrudan destek verecek bir yapıya kavuşturduklarını açıklayan Vali Şahin, “Ofis bünyesinde Türkiye’de diğer kalkınma ajansları için model oluşturacak bir hizmet ofisi açıyoruz. Bu ofiste İstanbul’a gelen yabancı yatırımcı, valiliğin yanı sıra 7 kamu kuruluşundaki işlemlerinin başvurusunu, takibini ve sonuçlanmasını görevli personel aracılığıyla gerçekleştirecek. Bu kuruluşlara tek tek gidilmesine gerek kalmayacak” şeklinde konuştu.

Vali Şahin, ajans bünyesinde personeli görevlendirilecek kamu kuruluşlarının adlarını şöyle açıkladı: “İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Göç İdaresi İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İstanbul Vergi Dairesi başkanlığı ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü”.

Amacın yabancı yatırımcının çok fazla vakit kaybetmeden yatırımını yapmasını sağlamak olduğunu kaydeden Vali Şahin, tapu gibi diğer kurumların personelleri de ilerleyen dönemlerde ekleneceğini söyledi.

İstanbul Kalkınma Ajansı olarak bütün paydaşların iş birliği ve katılımı ile İstanbul Bölge Planını hazırladıklarını, İstanbul’un 2023 kalkınma vizyonu ve 10 yıllık kalkınma gündemini ortaya koyduklarını söyleyen Vali Şahin, “İstanbul’u geleceğe taşıyacak fikri ve projesi olan her kurum ve kuruluş bizim doğal paydaşımız. Sadece İSTKA ile onlar arasında bir bağ kurmuyoruz. Kurum ve kuruluşlar arasında da iş birliği ağları örüyoruz, bu ağlar sayesinde şehrimizde sinerji oluşturuyoruz” dedi.

Hibe ve destekler sonuca giden yolda kullanılan araç

Hibeler ve desteklerin akılda kalıcılığının daha fazla olduğuna değinen Vali Şahin, “Hibeler ve destekler ajansın çalışma amacı değil, sonuca giden yolda kullanılan araçlardan biri. Amacımız uygulanan projelerle İstanbul’u geleceğe taşımak” diye konuştu.

Destekledikleri projelerin seçiminde bilimsellik, tarafsızlık ve bağımsızlık gibi ilkelerin önemini vurgulayan Vali Şahin, sadece kendi proje çağrılarımız için değil tüm ulusal ve uluslararası proje çağrılarına başvurulabilmesi için çeşitli kurum ve kuruluşlardan 2 bin kişiye proje döngüsü eğitimi verdiklerini söyledi. Vali Şahin, “Sadece İstanbul’un çözüm merkezi olarak, ortak aklı harekete geçiren bir anlayışla çözümlerimizi üretiyoruz. Bu nedenle şeffaflığı, katılımcılığı ve paydaşlarımızla birlikte hareket etmeyi çok önemsiyoruz” dedi.

Sosyal projelere büyük önem verdiklerini vurgulayan Vali Şahin, bağımlılıkla mücadele projelerine özel önem verdiklerini belirterek sözlerini şöyle sonlandırdı: “Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programında 27 yararlanıcı ile sözleşme imzaladık. Projelerde 172 bin 624 kişiye eğitim verildi. Program süresince rehabilitasyon, danışmanlık ve yönlendirme hizmetlerinden faydalanan toplam kişi sayısı 2 bin 636 olarak gerçekleşti” dedi.