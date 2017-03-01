İstanbul’un “Leylekli köyü”ne ilgi arttı

İstanbul’un “Leylekli köyü” olarak bilinen Sazlıbosna köyünü renklendiren leylekler havadan görüntülendi.

Köylülerin hayatlarının parçası haline gelen leylekleri görmek için Avrupa’dan çok sayıda turist köye ziyarete geliyor.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesine bağlı Sazlıbosna köyünde yaşayan leylekler drone ile havadan görüntülendi. Köylülerin yaşadığı evlerin çatıları ve elektrik direklerinin üzerilerindeki yuvalarda yaşayan leylekler, köyün “Leylekli köy” olarak bilinmesini sağladı. Köye leyleklerin fotoğrafını çekmek için çok sayıda yerli ve yabancı turist geliyor. Köyde yaşayan vatandaşlar leylekleri çok sevdiklerini ifade ederek leyleklerin sevilen yere yuva yaptıklarının belirttiler. Köye yapılan yeni ışıklandırma direkleri ise leylekler düşünülerek dizayn edildi. Işıkların konulduğu direklerin üzerine leyleklerin kolayca yuva yapabilmesi için bir alan ayrıldı. Drone ile çekilen görüntülerle leyleklerin yuvalarındaki hali yakından görüntülendi. Ayrıca drone ile uçarken görüntülenen leylekler renkli görüntüler oluşturdu.

“Avrupa’dan ve Hollanda’dan gelen misafirlerimiz var”

Köy kurulduğu günden bu yana leyleklerin Sazlıbosna köyünde yaşadığını belirten Sazlıbosna Mahalle Muhtarı Oktay Teke, “Köyümüzün kurulduğu 162 yıl oldu. 162 yıldır leyleklerimiz buradalar. Leylekler sevildikleri yere gelirler, civar köylere bakın çoğu yerde leylek yoktur. Bu leyleklerimizi ziyaret için, Avrupa’dan Hollanda’dan gelen misafirlerimiz var. Köyümüzün meydanına yeni koyduğumuz direklerin üzerilerine leyleklerimiz için yeni yuvalar yapacağız. Evlerin çatılarında, elektrik direklerinin tepelerinde 40-45’e yakın leylek yuvamız var. Hatta leyleklerimizi isimlendirdik, mesela birinin adı Juliet” diye konuştu.

“Leylekli köy olduğu için 10 yıldır gidip geliyorum”

Leylekleri görmek için haftanın 4 günü Bayrampaşa’dan Sazlıbosna Köyüne geldiğini belirten Mustafa Evcil, “Hususi olarak Bayrampaşa’dan bu köye leylekleri görmeye geliyorum. Bu köyü seviyorum. Leyleklerin fotoğraflarını çekip sosyal medyaya yüklüyorum. Bu köy benim hoşuma gidiyor. Leylekli köy olduğu için 10 yıldır gidip geliyorum” dedi.