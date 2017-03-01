HDP’lilerin Kartal meydanında nevruz kutlaması gün boyu sürdü

HDP İstanbul İl Örgütü tarafından 21 Mart Salı günü Kartal’da düzenlenen Nevruz kutlaması gün boyu sürdü.

Kartal meydanında düzenlenen Nevruz kutlamaları nedeniyle polis sabah saatlerinden itibaren meydan ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Alana çıkan bazı yollar polis bariyerleri ile kapatılırken, alana girenler tek tek arandı. Miting boyunca bir polis helikopteri havadan görüntü alırken, çevredeki yüksek binaların üzerine keskin nişancı polisler yerleştirildi. Miting alanına giriş sırasında üzerini aratmak istemeyen bir kişi ise polis tarafından gözaltına aldı. Bu sırada alanda bulunanlar polise tepki gösterince kısa süreli gerginlik yaşandı. Emniyet yetkilileri ile HDP’lilerin araya girmesi üzerine gerginlik kısa süre sonra sona erdi.

Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eşgenel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın ortak mektubunun okunduğu etkinlikte, referandumda ‘Hayır’ın güçlü çıkacağı belirtildi.

Mektubun okunmasının ardından, HDP milletvekilleri Garo Paylan ve Filiz Kerestecioğlu ile Barış Anneleri’nden iki kadın sembolik Nevruz Ateşi’ni yaktı.

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