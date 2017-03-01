Aydos Kalesi ve çevresine günübirlik tesis yapılacak!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yaptığı plan değişikliği ile Aydos ormanları içerisinde bulunan AYDOS KALESİ VE ÇEVRESİ’ni imara açtı.

Belediye meclisi eski üyesi İbrahım Doğan 21.03.2017 ve 19.04.2017 tarihleri arasında 30 gün süreyle askıya çıkan planlara itiraz edeceğini söyledi.

Doğan “Söz konusu alan Aydos ormanlarının içerisinde bulunan bir bölge olup korunması gereken bir orman bölgesidir. İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu yapılan bu planın Devlet Ormanları 6831 sayılı Orman Kanununa ve 3194 sayılı İmar kanununun 4. Maddesine göre bu bölgede plan yapılamayacağını belirtmiş ve Orman Lejantından başka Lejant ve rumuz bu alana verilemeyeceğini hususunu özellikle belirtmiş. Ayrıca söz konusu alanda’’ imar çalışmalarına konu olmayacaktır ‘’ denilmektedir.

O nedenle yapılan 1/5000 ölçekli plan değişikliği paftaları ‘’Orman Alanı’’ lejantı dışında bulunan ‘’1. Derece Doğal Sit Alanı’’ ve ‘’ 1. Derece Doğal – Arkeolojik Sit Alanları’’ lejantlarının çıkarılması ve Plan rumuzuna ‘’Orman alanı‘’ olarak işlenmesi gerekmektedir.

Bu plan değişikliği esas itibari ile bu bölgedeki orman alanlarının yok olmasına neden olacak bir düzenlemedir. Anadolu Yakasının Akciğeri sayılacak bu alanda yapılacak“Günü birlik Tesisler’’ adı altında yapılacak düzenlemeler ve mesire yerleri bu doğal orman alnının peyder pey tahrip olmasına sebep olacaktır.

Plan Otoriteleri, Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurumları söz konusu bu plan değişikliğini yasalara aykırı olduğunu belirtmekle birlikte aynı zamanda da bu doğal orman alanını yapılan bu düzenlemelerle yok edileceğini dolaylı ve doğrudan görüşleri ile belirtmişlerdir.

Zira ilgili kurum görüş raporunun sonuç kısmında Devlet Ormanları 6831 sayılı Orman Kanununa ve 3194 sayılı İmar Kanunun 4. Maddesine göre İmar Planı Yapılamayacak ve Orman lejantından başka lejant veya rumuz verilemeyecek ve imar çalışmalarına konu olamayacak alanlardır.

Bu nedenle söz konusu plan değişikliği paftalarında ‘’ Orman Alanı’’ lejantı dışında bulunan ‘’1. Derecede Doğal Sit Alanı’’ ve ‘’ 1. Derce Doğal-Arkeolojik Sit Alanları’’ lejantların çıkarılması alanların planlama dışında bırakılması ve plan rumuzuna ‘’ Orman Alanı ‘’ olarak işlenmesi gerekmektedir. Dolaysıyla bu bölgenin ormanlarına zarar veren bu plan değişikliğine itiraz ediyoruz. Bu plan kamu yararı taşımıyor. Ticari mantık ve rant anlayışı söz konusudur. Çevreci kuruluşları ve kent parlamenterlerini bu hususta duyarlı olamaya davet ediyorum” dedi

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