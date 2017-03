Kartal Belediyesi’nin Çevreci Kampanyasına Gümüşhane’den Destek

Çevre konusundaki başarılı kampanyaları ve ödüllü projeleriyle dikkat çeken Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Başkan Altınok Öz’ün öncülüğünde derneklerin de desteği ile çalışmalarına devam ediyor.

Kartal Belediyesi’nin, ambalaj atıklarının çevreye olan zararlarını önlemek için başlattığı “Sudan Sebep Fidan Dağıtımı” kampanyasına olan yoğun ilgi, ilçe sınırlarını aştı. Son olarak Gümüşhane Şiran İnözü Köyü Derneği, Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün çevreci kampanyasını karşılıksız bırakmayarak örnek bir çalışmaya imza attı. Derneğin gençlik kollarından 25 üye, Derneğin Başkan Yardımcısı Ümit Demir ile birlikte “Sudan Sebep Fidan Dağıtımı” kampanyasına destek vererek biriktirdikleri 50 kilogramlık ambalaj atığını, ( kâğıt, karton, metal, cam, plastik ) Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne teslim ederek karşılığında 25 çam fidanı aldı.

Down sendromlu çocuklar da unutulmadı

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Gümüşhane Şiran İnözü Köyü Derneği’nin bu örnek davranışı, çevre kampanyasına verdikleri destekle de sınırlı kalmadı. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde, Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars, Gümüşhane Şiran İnözü Köyü Derneği Başkan Yardımcısı Ümit Demir ve derneğin gençlik kollarından oluşan bir ekip, Üsküdar’da down sendromlu gençlerin de personel olarak çalıştığı Tebessüm Kahvesi’ni ziyaret etti. Ekip, Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nden aldıkları fidanları; doğa dostu bez torba içerisinde bulunan doğa dostu kalemlik, defter, kalem ve kumbaralar ile birlikte burada çalışan down sendromlu gençlere hediye etti. Kendileri için yapılan sürpriz ziyaretten dolayı oldukça mutlu oldukları gözlemlenen gençler, ekip ile birlikte fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Derneğin Başkan Yardımcısı Ümit Demir yaptığı konuşmada: “Çevre konusundaki başarılı çalışmalarından dolayı ve böylesine güzel bir buluşmayı gerçekleştirmemize imkân verdiği için başta Kartal Belediye Başkanımız Sayın Op. Dr. Altınok Öz’e, sonra da Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars ile Kartal Belediyesi çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. ‘Sudan Sebep Fidan Dağıtımı’ kampanyası kapsamında topladığımız ambalaj atıklarına karşılık aldığımız fidanları, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde kardeşlerimize hediye ettik. Kampanyaya destek olmaktan ve burada genç kardeşlerimizin çalışma ortamında kendileriyle bir araya gelmiş olmaktan büyük mutluluk duyduk. ”dedi.

Sudan Sebep Fidan Dağıtımı

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün, 1 Mart’ta başlattığı “Sudan Sebep Fidan Dağıtımı” kampanyası, 30 Mart tarihinde son buluyor. Proje kapsamında Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından, 2 kilo ambalaj atığı (kâğıt, karton, metal, cam, plastik) getirenlere karşılığında fıstık çamı veriliyor. Kampanyaya, ilçe içinden ve dışından birçok okul ve kurum, yoğun ilgi gösterdi.