Maltepeli öğrenciler atık toplama tesisinde

Maltepe Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından, Kadıköy’deki “Ambalaj Atıklarını Toplama ve Ayrıştırma Tesisi”ne gezi düzenledi. Toplanan atık miktarını arttırmak ve toplamayı yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen gezilere ilk olarak, Hasan Şadoğlu Ortaokulu ve DRC Koleji öğrencilerinden yaklaşık 100 kişilik bir ekip katıldı. Öğretmen ve öğrenciler, ilçe genelindeki okullarda da atık yönetimi hakkında bilgilendirici programlar yapan belediyenin gezisinden memnuniyetlerini bildirerek, Belediye Başkanı Ali Kılıç’a teşekkür ettiler.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Sancaktepe Bld.
|29
|17
|9
|3
|45
|17
|+28
|60
|2017-18 2. Lig
|2
|Altay
|30
|14
|12
|4
|56
|31
|+25
|54
|Play-off
|3
|Kocaelispor
|29
|14
|11
|4
|49
|27
|+22
|53
|4
|Ankara Demirspor
|30
|13
|12
|5
|47
|31
|+16
|51
|5
|Çorum Bld.
|30
|13
|9
|8
|39
|25
|+14
|48
|6
|Gölcükspor
|29
|12
|10
|7
|35
|30
|+5
|46
|7
|Kızılcabölükspor
|30
|10
|12
|8
|30
|28
|+2
|42
|8
|Van Bş. Bld.
|30
|10
|10
|10
|29
|34
|−5
|40
|9
|Bayburt GÖİ
|29
|10
|9
|10
|33
|31
|+2
|39
|10
|24 Erzincanspor
|29
|9
|11
|9
|28
|26
|+2
|38
|11
|Kozan Bld.
|29
|9
|9
|11
|32
|36
|−4
|36
|12
|Erzin Bld.
|30
|9
|8
|13
|28
|42
|−14
|35
|13
|Tekirdağspor
|29
|8
|9
|12
|27
|39
|−12
|33
|14
|Kartalspor
|29
|9
|5
|15
|27
|36
|−9
|32
|15
|Karacabey Birlikspor
|29
|8
|7
|14
|48
|49
|−1
|31
|16
|Cizrespor
|30
|7
|9
|14
|21
|40
|−19
|30
|2017-18 BAL
|17
|Kütahyaspor
|29
|6
|10
|13
|33
|50
|−17
|28
|18
|Beylerbeyi
|29
|6
|9
|14
|32
|44
|−12
|27
|19
|Manavgatspor
|29
|3
|13
|13
|18
|41
|−23
|22
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