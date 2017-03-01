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Maltepeli öğrenciler atık toplama tesisinde
Maltepeli öğrenciler atık toplama tesisinde

İlçe genelinde yılda yaklaşık 5 bin 722 ton ambalaj atığı toplayarak, hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlayan Maltepe Belediyesi, şimdi de öğrenciler için atık toplama ve ayrıştırma tesislerine gezi düzenlemeye başladı.

Maltepe Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından, Kadıköy’deki “Ambalaj Atıklarını Toplama ve Ayrıştırma Tesisi”ne gezi düzenledi. Toplanan atık miktarını arttırmak ve toplamayı yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen gezilere ilk olarak, Hasan Şadoğlu Ortaokulu ve DRC Koleji öğrencilerinden yaklaşık 100 kişilik bir ekip katıldı. Öğretmen ve öğrenciler, ilçe genelindeki okullarda da atık yönetimi hakkında bilgilendirici programlar yapan belediyenin gezisinden memnuniyetlerini bildirerek, Belediye Başkanı Ali Kılıç’a teşekkür ettiler.

📆 23 Mart 2017 Perşembe 15:19   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Altay 30 14 12 4 56 31 +25 54 Play-off
3 Kocaelispor 29 14 11 4 49 27 +22 53
4 Ankara Demirspor 30 13 12 5 47 31 +16 51
5 Çorum Bld. 30 13 9 8 39 25 +14 48
6 Gölcükspor 29 12 10 7 35 30 +5 46
7 Kızılcabölükspor 30 10 12 8 30 28 +2 42
8 Van Bş. Bld. 30 10 10 10 29 34 −5 40
9 Bayburt GÖİ 29 10 9 10 33 31 +2 39
10 24 Erzincanspor 29 9 11 9 28 26 +2 38
11 Kozan Bld. 29 9 9 11 32 36 −4 36
12 Erzin Bld. 30 9 8 13 28 42 −14 35
13 Tekirdağspor 29 8 9 12 27 39 −12 33
14 Kartalspor 29 9 5 15 27 36 −9 32
15 Karacabey Birlikspor 29 8 7 14 48 49 −1 31
16 Cizrespor 30 7 9 14 21 40 −19 30 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 29 6 10 13 33 50 −17 28
18 Beylerbeyi 29 6 9 14 32 44 −12 27
19 Manavgatspor 29 3 13 13 18 41 −23 22

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