Maltepeli öğrenciler atık toplama tesisinde

İlçe genelinde yılda yaklaşık 5 bin 722 ton ambalaj atığı toplayarak, hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlayan Maltepe Belediyesi, şimdi de öğrenciler için atık toplama ve ayrıştırma tesislerine gezi düzenlemeye başladı.

Maltepe Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından, Kadıköy’deki “Ambalaj Atıklarını Toplama ve Ayrıştırma Tesisi”ne gezi düzenledi. Toplanan atık miktarını arttırmak ve toplamayı yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen gezilere ilk olarak, Hasan Şadoğlu Ortaokulu ve DRC Koleji öğrencilerinden yaklaşık 100 kişilik bir ekip katıldı. Öğretmen ve öğrenciler, ilçe genelindeki okullarda da atık yönetimi hakkında bilgilendirici programlar yapan belediyenin gezisinden memnuniyetlerini bildirerek, Belediye Başkanı Ali Kılıç’a teşekkür ettiler.