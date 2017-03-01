Kartal Belediyesi 6. Lale Şenliği 24 Mart’ta

Kartal Belediyesi, lalenin doğduğu yer olarak bilinen Kartal Soğanlık’ta 6. kez Lale Şenliği düzenleyecek.

Kartal Belediyesi 6. Lale Şenliği, 24 Mart 2017 Cuma günü saat 10.00’da Soğanlık Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilecek. Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün yaptığı çalışmalar sonucunda, İstanbul’da lalelerin saraylara Soğanlık’tan götürülmesinden yola çıkılarak, Soğanlık’ın lalenin doğduğu yer olmasına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Lale Şenliği’nde, bu yıl da vatandaşlara 20 bin lale soğanı dağıtılacak.

Tarih: 24 Mart 2017 Cuma

Saat: 10.00

Yer: Soğanlık Kültür Merkezi – Kartal / İSTANBUL