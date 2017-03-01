Kartal Belediyesi 6. Lale Şenliği 24 Mart’ta

Kartal Belediyesi 6. Lale Şenliği, 24 Mart 2017 Cuma günü saat 10.00’da Soğanlık Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilecek. Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün yaptığı çalışmalar sonucunda, İstanbul’da lalelerin saraylara Soğanlık’tan götürülmesinden yola çıkılarak, Soğanlık’ın lalenin doğduğu yer olmasına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Lale Şenliği’nde, bu yıl da vatandaşlara 20 bin lale soğanı dağıtılacak.
Tarih: 24 Mart 2017 Cuma
Saat: 10.00
Yer: Soğanlık Kültür Merkezi – Kartal / İSTANBUL
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Sancaktepe Bld.
|29
|17
|9
|3
|45
|17
|+28
|60
|2017-18 2. Lig
|2
|Altay
|30
|14
|12
|4
|56
|31
|+25
|54
|Play-off
|3
|Kocaelispor
|29
|14
|11
|4
|49
|27
|+22
|53
|4
|Ankara Demirspor
|30
|13
|12
|5
|47
|31
|+16
|51
|5
|Çorum Bld.
|30
|13
|9
|8
|39
|25
|+14
|48
|6
|Gölcükspor
|29
|12
|10
|7
|35
|30
|+5
|46
|7
|Kızılcabölükspor
|30
|10
|12
|8
|30
|28
|+2
|42
|8
|Van Bş. Bld.
|30
|10
|10
|10
|29
|34
|−5
|40
|9
|Bayburt GÖİ
|29
|10
|9
|10
|33
|31
|+2
|39
|10
|24 Erzincanspor
|29
|9
|11
|9
|28
|26
|+2
|38
|11
|Kozan Bld.
|29
|9
|9
|11
|32
|36
|−4
|36
|12
|Erzin Bld.
|30
|9
|8
|13
|28
|42
|−14
|35
|13
|Tekirdağspor
|29
|8
|9
|12
|27
|39
|−12
|33
|14
|Kartalspor
|29
|9
|5
|15
|27
|36
|−9
|32
|15
|Karacabey Birlikspor
|29
|8
|7
|14
|48
|49
|−1
|31
|16
|Cizrespor
|30
|7
|9
|14
|21
|40
|−19
|30
|2017-18 BAL
|17
|Kütahyaspor
|29
|6
|10
|13
|33
|50
|−17
|28
|18
|Beylerbeyi
|29
|6
|9
|14
|32
|44
|−12
|27
|19
|Manavgatspor
|29
|3
|13
|13
|18
|41
|−23
|22
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