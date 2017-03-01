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Kartal Belediyesi 6. Lale Şenliği 24 Mart’ta
Kartal Belediyesi 6. Lale Şenliği 24 Mart’ta

Kartal Belediyesi, lalenin doğduğu yer olarak bilinen Kartal Soğanlık’ta 6. kez Lale Şenliği düzenleyecek.

Kartal Belediyesi 6. Lale Şenliği, 24 Mart 2017 Cuma günü saat 10.00’da Soğanlık Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilecek. Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün yaptığı çalışmalar sonucunda, İstanbul’da lalelerin saraylara Soğanlık’tan götürülmesinden yola çıkılarak, Soğanlık’ın lalenin doğduğu yer olmasına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Lale Şenliği’nde, bu yıl da vatandaşlara 20 bin lale soğanı dağıtılacak.

 

Tarih: 24 Mart 2017 Cuma

Saat: 10.00

Yer: Soğanlık Kültür Merkezi – Kartal / İSTANBUL

📆 23 Mart 2017 Perşembe 13:37   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 29 17 9 3 45 17 +28 60 2017-18 2. Lig
2 Altay 30 14 12 4 56 31 +25 54 Play-off
3 Kocaelispor 29 14 11 4 49 27 +22 53
4 Ankara Demirspor 30 13 12 5 47 31 +16 51
5 Çorum Bld. 30 13 9 8 39 25 +14 48
6 Gölcükspor 29 12 10 7 35 30 +5 46
7 Kızılcabölükspor 30 10 12 8 30 28 +2 42
8 Van Bş. Bld. 30 10 10 10 29 34 −5 40
9 Bayburt GÖİ 29 10 9 10 33 31 +2 39
10 24 Erzincanspor 29 9 11 9 28 26 +2 38
11 Kozan Bld. 29 9 9 11 32 36 −4 36
12 Erzin Bld. 30 9 8 13 28 42 −14 35
13 Tekirdağspor 29 8 9 12 27 39 −12 33
14 Kartalspor 29 9 5 15 27 36 −9 32
15 Karacabey Birlikspor 29 8 7 14 48 49 −1 31
16 Cizrespor 30 7 9 14 21 40 −19 30 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 29 6 10 13 33 50 −17 28
18 Beylerbeyi 29 6 9 14 32 44 −12 27
19 Manavgatspor 29 3 13 13 18 41 −23 22

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