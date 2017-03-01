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Referandum mesaisi yoğun geçiyor
Referandum mesaisi yoğun geçiyor

Türkiye’de yapılacak olan 16 Nisan referandum oylaması için geri sayım başladı. Partilerin miting programları hız kesmeden devam ederken, yeni anayasa maddeleri tartışılmaya devam ediyor. Medya Takip Merkezi (MTM), yeni anayasa değişikliğinin yanında partililerin miting karnesini de ele aldı. İşte araştırmanın detayları…

 

Başkanlık sistemi ve yeni anayasa değişikliği, Türkiye’nin gündeminde yer alan konular arasında ilk sırayı tutuyor. Başkanlık sistemi taslağı TBMM Genel Kurulu’na sunulduktan sonra partililer için yoğun bir mesai dönemini de berberinde getirdi. Medya Takip Merkezi’nin hazırladığı rapora göre, referandum haberleri Ocak ayından itibaren medyada toplam 595 bin 659 habere konu edilirken, Anayasa Değişikliği 378 bin 688 haberle yer aldı. Başkanlık Sistemi ise 209 bin 599 haberle basında yer buldu.

 

Siyasetçiler, referandum kampanyaları için il il gezerek seçmenlerle bir araya gelmeye devam etti. Partililerin ortak miting yapıp yapmayacakları yönünde haberlere yönelik ise henüz bir açıklama gelmedi. Medya Takip Merkezi, siyasi liderlerin miting karnesini de ele aldı. MTM’nin etkinlikleri raporlayan uygulaması ‘Etkinlik Takvimi’nden derlenen verilere göre, liderlerin katılımıyla toplamda 42 ile ziyaret düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, bugüne kadar 38 ilde miting düzenlerken “İstikrar, Milli irade ve Güçlü Türkiye” sloganlarıyla yer aldı.

 

Anayasa değişikliğinde daha önce AK Parti ile ortak bir paydada bulunmayan MHP, yeni anayasayı destekleyeceğini açıklayarak “evet” oyu için yoğun bir mesaiye başladı. MHP lideri Devlet Bahçeli, “Önce Türkiye Sonra Partim” sloganıyla seçmene seslenirken, Elazığ iline ziyarette bulundu. “Özgür bir Türkiye için Hayır” diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise başta Amasya, Denizli, Sakarya olmak üzere seçmenle buluştu.

 

REFERANDUM FAALİYETLERİNİN MEDYA YANSIMALARI
Konu Yazılı Basın Görsel Basın Elektronik Basın Toplam
Referandum 99.680 39.548 456.431 595.659
Anayasa Değişikliği 60.125 26.279 292.284 378.688
Başkanlık Sistemi 37.820 12.717 159.062 209.599
Veriler, MTM Medya Takip Merkezi’nin 1 Ocak – 22 Mart 2017 tarihinde 4 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve 10 bini aşkın internet medyasında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir.

 

 

 

 

📆 23 Mart 2017 Perşembe 12:43   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Sancaktepe Bld. 29 17 9 3 45 17 +28 60 2017-18 2. Lig
2 Altay 30 14 12 4 56 31 +25 54 Play-off
3 Kocaelispor 29 14 11 4 49 27 +22 53
4 Ankara Demirspor 30 13 12 5 47 31 +16 51
5 Çorum Bld. 30 13 9 8 39 25 +14 48
6 Gölcükspor 29 12 10 7 35 30 +5 46
7 Kızılcabölükspor 30 10 12 8 30 28 +2 42
8 Van Bş. Bld. 30 10 10 10 29 34 −5 40
9 Bayburt GÖİ 29 10 9 10 33 31 +2 39
10 24 Erzincanspor 29 9 11 9 28 26 +2 38
11 Kozan Bld. 29 9 9 11 32 36 −4 36
12 Erzin Bld. 30 9 8 13 28 42 −14 35
13 Tekirdağspor 29 8 9 12 27 39 −12 33
14 Kartalspor 29 9 5 15 27 36 −9 32
15 Karacabey Birlikspor 29 8 7 14 48 49 −1 31
16 Cizrespor 30 7 9 14 21 40 −19 30 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 29 6 10 13 33 50 −17 28
18 Beylerbeyi 29 6 9 14 32 44 −12 27
19 Manavgatspor 29 3 13 13 18 41 −23 22

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