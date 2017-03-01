Referandum mesaisi yoğun geçiyor

Türkiye’de yapılacak olan 16 Nisan referandum oylaması için geri sayım başladı. Partilerin miting programları hız kesmeden devam ederken, yeni anayasa maddeleri tartışılmaya devam ediyor. Medya Takip Merkezi (MTM), yeni anayasa değişikliğinin yanında partililerin miting karnesini de ele aldı. İşte araştırmanın detayları…

Başkanlık sistemi ve yeni anayasa değişikliği, Türkiye’nin gündeminde yer alan konular arasında ilk sırayı tutuyor. Başkanlık sistemi taslağı TBMM Genel Kurulu’na sunulduktan sonra partililer için yoğun bir mesai dönemini de berberinde getirdi. Medya Takip Merkezi’nin hazırladığı rapora göre, referandum haberleri Ocak ayından itibaren medyada toplam 595 bin 659 habere konu edilirken, Anayasa Değişikliği 378 bin 688 haberle yer aldı. Başkanlık Sistemi ise 209 bin 599 haberle basında yer buldu.

Siyasetçiler, referandum kampanyaları için il il gezerek seçmenlerle bir araya gelmeye devam etti. Partililerin ortak miting yapıp yapmayacakları yönünde haberlere yönelik ise henüz bir açıklama gelmedi. Medya Takip Merkezi, siyasi liderlerin miting karnesini de ele aldı. MTM’nin etkinlikleri raporlayan uygulaması ‘Etkinlik Takvimi’nden derlenen verilere göre, liderlerin katılımıyla toplamda 42 ile ziyaret düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, bugüne kadar 38 ilde miting düzenlerken “İstikrar, Milli irade ve Güçlü Türkiye” sloganlarıyla yer aldı.

Anayasa değişikliğinde daha önce AK Parti ile ortak bir paydada bulunmayan MHP, yeni anayasayı destekleyeceğini açıklayarak “evet” oyu için yoğun bir mesaiye başladı. MHP lideri Devlet Bahçeli, “Önce Türkiye Sonra Partim” sloganıyla seçmene seslenirken, Elazığ iline ziyarette bulundu. “Özgür bir Türkiye için Hayır” diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise başta Amasya, Denizli, Sakarya olmak üzere seçmenle buluştu.